Concurso PCCE para delegado: relembre horários, o que levar e outras orientações

As provas do concurso público para o cargo de delegado da Polícia Civil do Ceará (PCCE) acontecem neste domingo (25). Os candidatos concorrem a 100 vagas imediatas, com salário inicial de R$ 22.165,53 e jornada de 30 horas semanais. O certame oferece 75 vagas para ampla concorrência, cinco para pessoas com deficiência e 20 para candidatos negros ou pardos.

A seleção é organizada pelo Cebraspe e será composta por várias etapas: provas objetiva e discursiva (ambas de caráter eliminatório e classificatório), teste de aptidão física, avaliação psicológica, prova oral, prova de títulos e investigação social. Após a homologação do resultado, os aprovados passarão por curso de formação e treinamento, também eliminatório.

Orientações para as provas

A prova objetiva será realizada durante a manhã deste domingo, com duração de cinco horas. Já a prova discursiva ocorre à tarde, com duração de quatro horas. Os locais de prova foram divulgados no site do Cebraspe no último dia 19. Os candidatos devem chegar ao local com, no mínimo, uma hora de antecedência.

É obrigatório levar:

caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

documento de identidade original com foto;

comprovante de inscrição ou de pagamento da taxa.

Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto ou quaisquer aparelhos eletrônicos.

Candidatos que tiveram documentos perdidos ou roubados devem apresentar boletim de ocorrência emitido há no máximo 90 dias para se submeterem à identificação especial. Quem não apresentar documento de identidade original, for flagrado com dispositivos eletrônicos em funcionamento ou descumprir as normas do edital será eliminado.

Não será permitida a saída da sala antes de uma hora após o início das provas. Também não haverá segunda chamada ou prorrogação de tempo de prova por qualquer motivo — com exceção de candidatas lactantes, que terão compensação de tempo.

Orientações para as próximas etapas

Os candidatos aprovados nas provas escritas serão convocados para o teste de aptidão física (TAF), que inclui barra, impulsão horizontal, abdominal e corrida de 12 minutos. A etapa exige atestado médico específico e será eliminatória. As fases seguintes incluem avaliação psicológica, prova oral, prova de títulos e investigação social, todas descritas em edital.

O resultado do concurso será obtido a partir da soma das notas das provas objetiva, discursiva, oral e de títulos. A classificação definirá a ordem de escolha das lotações após o curso de formação.

Confira o cronograma com as próximas etapas:

Aplicação da prova objetiva e discursivas: domingo (25)

domingo (25) Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva: 27 a 29/5/2025

27 a 29/5/2025 Divulgação do padrão preliminar de respostas das provas discursivas: 27/5/2025

27/5/2025 Prazo para recursos quanto às questões/gabaritos preliminares/padrão de respostas discursivas: 28 e 29/5/2025

28 e 29/5/2025 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 30/5/2025

30/5/2025 Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório nas provas discursivas: 18/6/2025

