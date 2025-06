Concurso Idema-RN: inscrições para vagas com salários de R$ 5 mil terminam nesta semana

As inscrições para o concurso público do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema-RN) terminam às 14 horas da próxima sexta-feira (13). Os interessados devem ser candidatar pelo site do Instituto AOCP.

Para participar, é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 150. O boleto deve ser emitido no máximo até as 17h da sexta (13) e pago no mesmo dia.

O certame oferta 180 vagas, sendo 113 para o cargo de Analista Ambiental, 27 para Analista Administrativo, e 40 para Fiscal Ambiental. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e candidatos negros.

>> Veja edital

Veja também Papo Carreira Seleção pública oferta 500 vagas para médicos da atenção primária; saiba mais Papo Carreira Instituto abre 249 vagas de curso na área de varejo para jovens no Ceará; saiba mais

Vagas e áreas de formação

As vagas para Analista Ambiental contemplam 24 áreas de formação, como biologia, engenharia ambiental, geologia, arquitetura, pedagogia e antropologia. Para Analista Administrativo, são 10 áreas, incluindo administração, direito, contabilidade e jornalismo.

Já o cargo de Fiscal Ambiental aceita formação superior em qualquer área. A remuneração inicial para todas as funções é de R$ 5.118,52.

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas no dia 27 de agosto.

Veja como se inscrever no concurso do Idema-RN

Acesse o site do Instituto AOCP;

Busque pela área destinada ao concurso do Idema-RN e clique em "Inscrição";

Preencha o Formulário de Solicitação de Inscrição, declarando estar ciente das condições do edital;

Gere o boleto bancário referente à taxa de inscrição;

Efetue o pagamento do boleto até o dia 13 de junho, respeitando o horário de compensação bancária.

Confira outras datas importantes