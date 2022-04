Concurso do IBGE tem locais de prova divulgados; veja como consultar

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso do IBGE, divulgou nesta segunda-feira (4) os locais de prova do certame.

A informação pode ser consultada pelos candidatos a recenseador e a agente supervisor e censitário, informando o CPF no site da FGV. As provas devem ocorrer no próximo domingo (10).

O IBGE fará o Censo Demográfico em 2022 e, para isso, preencherá 206.891 vagas para os cargos em mais de 5,2 mil cidades de todo o País. A remuneração pode chegar a R$ 4 mil.

Dois editais detalham as normas para as vagas

Ao todo, dois editais — 09/2021 e 10/2021, trazem as normas da seleção, que tem:

183.021 vagas de recenseador

18.420 de agente censitário supervisor (ACS)

5.450 para agente censitário municipal (ACM)

Salário e requisitos para os cargos

O Agente Censitário Municipal (ACM) exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos. O salário será de R$ 2.100,00, por jornada de trabalho de 40 horas por semana.

Já o cargo de Agente Censitário Supervisor (ACS) tem exigência de idade mínima de 18 anos e também ensino médio completo. O vencimento é R$ 1.700,00 também por 40 horas na semana.

Haverá ainda auxílio-alimentação de R$ 458, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais ao tempo de trabalho. A previsão de duração dos contratos de agentes é de até cinco meses.

A função de Recenseador receberá salário por produção, calculada por setor censitário, podendo chegar até R$ 4 mil no mês.

Ao todo, há vagas para 5.297 cidades em todo o País e você pode ver como estão distribuídas. No Ceará, todos os 184 municípios estão contemplados e, a exemplo, em Fortaleza são mais de 250 vagas.

Como funciona o cálculo do salário para Recenseador

A remuneração do Recenseador tem variação, conforme a taxa fixada por unidades recenseadas, que são os domicílios urbanos e/ou rurais, além de:

tipo de questionário (básico ou amostra),

número de pessoas recenseadas

registro no controle da coleta de dados.

O IBGE divulgou um simulador para que o candidato escolha uma cidade e veja a provável remuneração.

A jornada de trabalho será de, no mínimo, 25 horas semanais e no máximo 50 horas na semana. A duração do contrato será de até três meses, podendo ser prorrogado.

Provas objetivas

A seleção dos candidatos terá prova objetiva com 50 ou 60 questões com conhecimentos básicos e específicos.

Agente Censitário são 60 questões distribuídas em:

10 questões (Língua Portuguesa);

10 questões (Raciocínio Lógico Quantitativo);

5 questões (Ética no Serviço Público);

20 questões (Conhecimentos Técnicos);

15 questões (Noções de Administração/Situações Gerenciais);

Recenseador são 50 questões distribuídas em:

10 questões (Língua Portuguesa);

10 questões (Matemática);

5 questões (Ética no Serviço Público);

25 questões (Conhecimentos Técnicos);