Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

O Ceará possui, nesta segunda-feira (4), diversas opções para quem busca passar em um concurso público. O Diário do Nordeste lista, a seguir, certames com vagas abertas, os quais oferecem salários que podem chegar a R$ 26,1 mil.

CONFIRA OS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS

TJCE

Inscrições: A partir de 4 de abril

Vagas: 51

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE) publicou três editais sobre o lançamento do concurso público com 51 vagas e formação de cadastro reserva destinadas ao nível superior. Os salários chegam até R$ 10.824,96.

Os cargos são destinados às funções de Analista Judiciário e Oficial de Justiça. Conforme os documentos, as remunerações variam entre R$ 8,795,28, para a primeira, e R$ 10.824,96, para a última.

Para participar do concurso, os interessados devem se inscrever a partir do dia 4 de abril, às 14h, através do endereço eletrônico da banca organizadora FCC. As inscrições seguem até o 6 de maio.

Cada candidato deve desembolsar um valor de R$ 112, referente a taxa de participação no certame.

Veja mais informações nos editais, disponíveis no Diário da Justiça.

DEFENSORIA PÚBLICA

Inscrições: até 8 de abril

Vagas: 60

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) está com inscrições abertas para o seu novo concurso público para a Entrância Inicial da carreira de defensor público do Estado. O edital foi divulgado no último dia 21 e disponibiliza 60 vagas.

As inscrições para o concurso tiveram início em março e seguirão até as 14 horas de 8 de abril. O período de aplicações foi prorrogado. Elas são realizadas pelo site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

A remuneração de um Defensor Público de Entrância Inicial, no Ceará, é de R$ 26.127,17, conforme o portal da transparência do Estado e podem concorrer à vaga, candidatos com diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Além disso, é exigido pelo menos dois anos de prática forense.

CRO-CE

Inscrições: até 17 de abril

Vagas: 4

O Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO-CE) está com inscrições abertas até o dia 17 deste mês para o preenchimento de quatro vagas para nível médio e superior. Os profissionais poderão ser lotados tanto em Fortaleza, onde fica a sede, quanto nas cidades onde encontram-se as Delegacias do Conselho.

As inscrições são realizadas pelo site da Consulpam Consultoria, organizadora do certame, e custam R$ 70 para o nível superior e R$ 45 para médio.

São três vagas para fiscal, cargo em que é exigido a graduação em Odontologia com salário de R$ 3.636,00 para uma carga horária de 20 horas semanais. Há ainda uma vaga para agente de fiscalização com exigência de ensino médio completo e salário de R$ R$ 2.012,00 para 40 horas semanais.

>> Acesse o edital completo aqui

METROFOR

Inscrições: Até 19 de abril

Vagas: 150 vagas

O Metrofor lançou edital de concurso contemplando nível técnico, superior e médio para o preenchimento de 150 vagas. As inscrições começaram 21 de março para cargos como analista de gestão, assistente condutor e assistente técnico, por exemplo. Os salários chegam a R$ 3.731,61.

As inscrições serão realizadas pelo site da Fundação Universidade Estadual do Ceará, responsável pela seleção, e podem ser efetuadas até dia 19 de abril. O edital ainda aponta a formação de Cadastro Reserva de até 676 candidatos.

>> Acesse o edital completo aqui.

CPSMAR

Inscrições: até 25 de abril

Vagas: 101 vagas

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati lançou edital de concurso com 101 vagas voltadas tanto para nível fundamental e médio quanto para técnico e superior. Os salários chegam a R$ 4.671,37 e as inscrições estão abertas até dia 25 de abril.

Os candidatos devem fazer a inscrição pelo site da organizadora do concurso, IDIB. Há vagas para diversas funções, como auxiliar administrativo, enfermeiro, médico e técnico em informática.

Os aprovados serão lotados em diferentes unidades de saúde do município de Aracati.

ESTÁGIO

PREFEITURA DE FORTALEZA

Inscrições: até 4 de abril

Vagas: 50

Com inscrições de 16 de março até hoje, a Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), abriu processo seletivo para estagiários do curso de Direito para a Procuradoria Geral do Município (PGM).

São 50 vagas, além de formação de cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75 e os selecionados receberão bolsa-salário de R$ 950, além de vale-transporte.

O processo seletivo será composto por prova objetiva com 40 questões e prova discursiva com 2 questões. As provas serão realizadas no dia 24 de abril, no turno da tarde.

TJCE

Inscrições: até 10 de abril

Vagas: 18 + CR

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) está com processo seletivo aberto para vagas de estágio para estudantes da pós-graduação dos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Informática e afins.

As inscrições devem ser realizadas no site do IEL Ceará. As 18 vagas têm carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 2 mil, além de auxílio transporte de meia-passagem por dia estagiado.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste