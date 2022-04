Concurso de defensora e defensor público do Ceará tem inscrições prorrogadas; veja nova data

As inscrições para o concurso de defensora e defensor público do Ceará foram prorrogadas até o dia 8 de abril, às 14h. Anteriormente, a previsão era de que o término do processo ocorresse até a próxima terça-feira (5), por meio do site oficial da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela execução do certame.

Com a atualização do cronograma, publicada no Diário Oficial da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE), os requerimentos de isenção deferidos e indeferidos serão divulgados no próximo dia 6, enquanto o dia 24 do mês será destinado à relação das inscrições preliminares deferidas, das solicitações deferidas quanto às condições especiais e às vagas reservadas para pessoas com deficiências (5%), negras (20%), indígenas (5%) e quilombolas (5%).

Seleção

A seleção para o concurso será em quatro etapas de provas e títulos. São elas: exame escrito objetivo, exame escrito dissertativo, exame oral e apresentação/análise de títulos.

Ao todo, estão sendo ofertadas 60 vagas para Entrância Inicial da carreira de defensora e defensor público.

"Queremos universalizar o acesso à Defensoria nas comarcas cearenses e o concurso é mais um passo na concretização deste objetivo. 'Defensorar' é uma missão fortemente ligada às noções dignidade, igualdade e cidadania", disse a defensora geral, Elizabeth Chagas.

Serviço

Concurso para defensora e defensor público do Ceará

Inscrições seguem até o dia 8 de abril pelo site