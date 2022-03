Fortaleza terá concurso público com 2 mil vagas para professores, anuncia Sarto

O prefeito de Fortaleza anunciou em publicação no Twitter, nesta quarta-feira (30), a criação de 2 mil vagas para cargo de professor na rede municipal de educação. Segundo José Sarto, este será o maior concurso público da história da categoria.

"Ótima notícia para a educação de Fortaleza: na próxima semana, enviarei à Câmara de Vereadores projeto de lei criando 2.000 vagas para a realização de concurso público para professores da rede municipal de ensino", escreveu Sarto na rede social.

Veja tweets:

Após aprovação do Legislativo, o edital da seleção será publicado. "Isso é parte do nosso compromisso com a expansão de vagas e com a valorização profissional, que inclui também ações de qualificação dos nossos trabalhadores", ressaltou o prefeito.

Fase adianta de projeto de lei

No início do mês de março, Sarto anunciou que a prefeitura de Fortaleza já estava em fase adiantada de elaboração de projeto de lei para a realização de concurso para professores na rede municipal de ensino.

Segundo o gestor, em breve, seria enviada a matéria para a Câmara Municipal solicitando a criação dos cargos. A expectativa de realização do certame e convocação dos aprovados é ainda neste ano.

Demanda dos professores

Em fevereiro deste ano, o prefeito já havia feito anúncio prevendo o concurso público para professores da rede municipal, além de divulgar o reajuste salarial de 33,2% nos salários dos docentes, de acordo com determinação da lei do piso nacional da Categoria.

Conforme já divulgado pelo colunista Inácio Aguiar, o concurso público e o reajuste salarial são duas das principais pautas de reivindicação da categoria.

Uma comissão já está formada para discutir detalhes das necessidades da rede municipal, as questões orçamentárias e a viabilidade das contratações.