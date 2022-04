Concurso do TJCE abre inscrições nesta segunda-feira (4); salários chegam a R$ 10,8 mil

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) abre virtualmente, às 14h desta segunda-feira (4), as inscrições para o concurso com 51 vagas e formação de cadastro de reserva para Analista Judiciário e Oficial de Justiça.

Os interessados com nível superior obrigatório devem se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame, até o próximo dia 6 de maio. A taxa custa R$ 112.

A vaga de Analista Judiciário oferta salário de R$ 8,795,28, enquanto a de Oficial de Justiça os rendimentos aumentam para R$ 10.824,96.

PROVAS E RESULTADOS

Os participantes serão submetidos a até três etapas de avaliação. São elas:

Prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos de caráter habilitatório e classificatório;

Prova discursiva — Estudo de Caso, de caráter habilitatório e classificatório;

Prova de Títulos, de caráter classificatório, apenas para o cargo de Analista Judiciário — Área Judiciária.

As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 19 de junho, na cidade de Fortaleza, com horários e locais exatos ainda a serem divulgados, através dos cartões informativos que serão encaminhados aos candidatos em 1º de junho. Os gabaritos preliminares devem ser disponibilizados no dia posterior, em 20 de junho.

As avaliações discursivas com estudo de caso acontecem no mesmo dia 19 de junho paras os cargos de Oficial de Justiça e Analista Judiciário — Especialidade em Ciências da Computação. Já os candidatos a função de Analista Judiciário — Área Judiciária realizam a prova discursiva somente no dia 7 de agosto.

Veja mais informações nos editais disponíveis no Diário da Justiça.