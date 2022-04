Confira as vagas em aberto para concursos públicos no Exército e na Marinha

Candidatos que estão em busca de uma oportunidade para integrar o quadro das Forças Armadas brasileiras têm diversas possibilidades nos próximos meses. Exército Marinha estão com concursos abertos para admissão de profissionais em vários cargos.

CONFIRA AS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES

Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM)

Inscrições: até 10 de abril

Vagas: 686

Está aberto o concurso público de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) de 2022 para o cargo de Marinheiro. As inscrições estão disponíveis até o dia 10 de abril no site da Marinha e os candidatos podem escolher a área profissional (Eletroeletrônica, Apoio e Mecânica).

Ao todo, são ofertadas 686 vagas, sendo 638 para candidatos do sexo masculino e 48 do sexo feminino. Os selecionados serão lotados em uma das quatro unidades das Escolas de Aprendizes-Marinheiros: em Fortaleza, em Olinda, em Vila Velha, ou em Florianópolis.

Durante o curso, que tem duração de 48 semanas, o aluno terá direito à alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Além disso, o aprendiz receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90.

Colégio Naval

Inscrições: até dia 24 de abril

Vagas: 129

O Colégio Naval está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 129 vagas para o ano de 2022. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de abril, no site da Marinha.

São ofertadas 117 vagas para candidatos do sexo masculino e 12 para as do sexo feminino. O curso é gratuito e, durante, o aluno perceberá remuneração no valor de R$ 1.398,30, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

O curso é voltado para estudantes que ainda vão cursar o Ensino Médio e é localizado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

EsPCEx

Inscrições: até 23 de maio

Vagas: 440

O Exército Brasileiro está com processo seletivo aberto para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Para participar, e preciso ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. As inscrições são realizadas no site do Exército.

O Concurso de Admissão vai selecionar candidatos para o preenchimento de 400 vagas para o sexo masculino e 40 vagas para o sexo feminino, destinadas à matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB).

O curso, de nível superior, será realizado em cinco anos em regime de internato: um ano nas instalações da EsPCEx, em Campinas-SP, onde o militar em formação recebe o título de Aluno, e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende-RJ, onde o militar em formação recebe o título de Cadete.

Os Alunos recebem uma ajuda de custo durante a realização do curso.

ESA

Inscrições: até 5 de abril

Vagas: 1.100

Outro processo seletivo aberto pelo Exército brasileiro é da Escola de Sargentos das Armas (ESA). São 1.100 vagas abertas no curso de formação de Sargentos, sendo 1.005 delas na área Geral (900 para homens e 105 para mulheres); mais 40 vagas para área de Música e 55 para a área da Saúde.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Exército e estão abertas até o dia 5 de abril. Os selecionados receberão uma ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica, e remuneração de R$ 3.825.

Para as vagas de área geral, é preciso ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. Já para as vagas específicas, é preciso ter concluído o Ensino Médio e ter curso de Técnico de Enfermagem ou ser músico.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Área geral

Infantaria

Cavalaria

Artilharia

Engenharia

Comunicações

Material Bélico – Manutenção de Viatura

Material Bélico – Manutenção de Armamento

Material Bélico – Mecânico Operador

Material Bélico – Manutenção de Viatura Blindada

Manutenção de Comunicações

Topografia

Intendência

Aviação – Manutenção

Música

Clarineta em MIB/Clarineta em SIB (6)

Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB (1)

Saxofone em MIB/Saxofone em SIB (3)

Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda (3)

Trombone Tenor em SIB (de vara)/Trombone Baixo em SIB (de vara) (10)

Trompete em MIB/SIB – Cornetim em SIB/Flueglhorne em SIB (12)

Tuba em MIB/Tuba em SIB (5)

Saúde

Técnico em Enfermagem (55)

Epcar

Inscrições: a partir de 4 de abril

Vagas: 130

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) publicou edital de concurso com 130 vagas, sendo 110 destinadas a homens e 20 para mulheres. As inscrições (R$ 80) ocorrerão entre os dias 4 a 20 de abril no site da Aeronáutica. O processo seletivo exige ensino fundamental completo.

Em regime de internato, o curso de formação (CPCAR) dura três anos e equivale ao ensino médio regular do Sistema Nacional de Ensino. Ao longo do período, os alunos recebem instruções nos campos Geral e Militar.

Caso seja aprovado, o candidato passa a ser aluno da Epcar e receberá remuneração fica de R$ 1.044, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.