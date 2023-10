Vencedor da Mega-Sena ainda não resgatou prêmio de R$ 84,7 milhões

Um apostador vencedor do concurso 2630 da Mega-Sena, sorteado em 9 de setembro, ainda não buscou o valor do prêmio de R$ 84.729.015,05. O ganhador acertou as seis dezenas feitas no bairro Asteca, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As informações são do g1. A aposta foi do tipo simples, com apenas seis números e custou R$ 5. Conforme a Caixa Econômica Federal, o vencedor tem até 90 dias para resgatar o dinheiro em uma agência.

Caso não colete o dinheiro, o dinheiro irá prescrever. O valor é repassado Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As dezenas sorteadas no concurso 2630 foram: 14 - 18 - 38 - 31 - 26 - 22. No concurso 2630, outras 250 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 24.675,33 cada. A quadra foi acertada por 9.565 apostas e cada um levou R$ 921,34.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

