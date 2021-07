Vagas de estágio no Ceará caem 22,2% no primeiro semestre

A primeira metade de 2021 foi difícil para quem buscou entrar no mercado de trabalho por meio do estágio. De acordo com dados do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), a oferta de vagas no primeiro semestre caiu 22,2% na comparação com o mesmo período de 2020.

Em contrapartida, a oferta de vagas para aprendizes - que ao contrário do estagiário possui vínculo empregatício com a empresa que o convoca - apresentou crescimento de 44,4% no período.

Com o resultado, ao todo, o número de vagas de estágio e de aprendizagem em todo o Estado teve queda de 7,8% no primeiro semestre deste ano, dados que vão na contramão dos números nacionais.

Brasil

No País, foram abertas no primeiro semestre deste ano 143,9 mil vagas de estágio e aprendizagem, conforme levantamento do CIEE. O número representa um crescimento de 27,6% na comparação com o último semestre de 2020. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 10,5%.

Desse total, 108,3 mil vagas se referem às oportunidades de estágio e 35.631 postos são na modalidade aprendizagem.

O número de inserções nessas vagas de estágio e aprendizagem também apresentou crescimento no primeiro semestre de 2021. De acordo com o boletim do CIEE, foram 123,2 mil inseridos - alta de 36,3% na comparação com o último semestre de 2020 e de 13,2% em relação ao primeiro semestre de 2020.

A maioria das inserções foi de estagiários, com 93 mil inseridos. Outros 30,1 mil foram inseridos na aprendizagem.

As cidades que apresentaram as maiores quantidades de vagas abertas de estágio e aprendizagem foram São Paulo, com 2,4 mil; Brasília (798) e Campinas, em São Paulo, com 619 oportunidades.

Veja o ranking completo:

São Paulo: 2.401 Brasília: 798 Campinas: 619 Salvador: 396 Goiânia: 328 Jundiaí: 292 Santos: 272 Grande ABC: 269 São José dos Campos: 239 Sorocaba: 238

Já em relação aos cursos que mais abrem vagas no Brasil, Administração lidera o ranking, seguido por Pedagogia; Direito; Comunicação Social e Ciências Contábeis.

Veja a lista:

Administração Pedagogia Direito Comunicação Social Ciências Contábeis Área de T.I Engenharia Civil Ensino Médio Marketing Enfermagem

Perfil

Das inserções de estágio, 80,2% são do nível superior; 61% do sexo feminino e a maioria possui entre 19 e 21 anos. Em relação às inserções de aprendizagem, a maioria (56,6%) já concluiu o ensino médio e 55% dos aprendizes são do sexo feminino. Quanto à idade, 52% possuem entre 18 e 24 anos, enquanto 48% têm até 17 anos.

Na avaliação de Humberto Casagrande, superintendente geral do CIEE, o segundo semestre deve ser de recuperação, mas uma retomada ao patamar anterior à pandemia só deve ocorrer em meados do ano que vem.

"No segundo semestre nós teremos uma recuperação, com as pessoas saindo para a rua, comprando uma geladeira que faz tempo que queriam comprar, trocando de carro, passeando na praia e com isso nós vamos ter um fim de ano quase que eufórico", pontua Casagrande. O setor de serviços é protagonista nas vagas para estagiários e aprendizes no País.

