Programa abre vagas de emprego na área de tecnologia para jovens estudantes de Quixadá

Salmito Filho Deputado cearense (PDT)

“Muito feliz com o lançamento do PODE! O nosso mandato de deputado estadual está construindo essas pontes de oportunidades para o desenvolvimento junto com os prefeitos, identificando os potenciais de cada município, no caso de Quixadá, o potencial do polo universitário na área de Tecnologia da informação. Lançamos o evento em parceria com a empresa que iniciou essa seleção”