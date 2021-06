Fortaleza tem mais de 370 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (24)

O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine-IDT) possuem 1.485 vagas abertas para o mercado de trabalho em 16 municípios do Ceará, nesta quinta-feira (24). Destas, 351 são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Fortaleza concentra o maior número de oportunidades, totalizando 372, sendo 51 para PCDs. As funções mais ofertadas na Capital são para eletricista (17), representante comercial autônomo (13) e vendedor pracista (12).

Há, também, vagas para cozinheiro geral (9), açougueiro (8) e churrasqueiro (6), entre outras.

>> VEJA A LISTA DE VAGAS Além de Fortaleza, Juazeiro do Norte (240 e 17 PCDs), Quixadá (95 e 152 PCDs), Maracanaú (81 e 2 PCDs), Sobral (72 e 15 PCDs) e Eusébio (72 e 14 PCDs) detêm o maior quantitativo de postos de trabalho. >> VEJA DICAS PARA SE SAIR BEM EM UMA ENTREVISTA DE EMPREGO AS DEMAIS VAGAS ESTÃO DISTRIBUÍDAS EM: Limoeiro do Norte (63 e 68 PCDs)

Pecém (59 e 1 PCD)

São Gonçalo do Amarante (57)

Aracati (37 e 26 PCDs)

Crateús (30)

Itapipoca (5 PCDs)

Tianguá (4)

Horizonte (1)

Itapajé (1)

Paracuru (1)

COMO SE CANDIDATAR

As unidades do IDT/Sine têm atendimento presencial por agendamento, seguindo o plano de flexibilização das atividades econômicas no Estado do Ceará.