Concurso com 6 mil vagas da Funsaúde no Ceará terá edital publicado nesta quinta-feira (24)

No Ceará, a Funsaúde foi instituída em setembro de 2020. Ela será responsável pela gerência dos serviços assistenciais do Estado, desenvolvendo ações de serviços voltados para a saúde. Ela será coordenada pela Secretaria da Saúde (Sesa).

Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Hospital de Messejana

Hospital Infantil Albert Sabin

Central de Regulação

Centro e Especialidades Pediátricas

Sede da Funsaúde

Veja o cronograma do concurso

Inscrições de 05/07 a 12/08

Prova objetiva: 24/10

Convocação para avaliação de títulos: 06/12

Resultado Final: 13/01/22

Veja quais são os cargos administrativos:

ADVOGADO

ANALISTA ADMINISTRATIVO

ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE

ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA DA SAÚDE

ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

ANALISTA ADMINISTRATIVO - SUPRIMENTOS

ANALISTA DE PESQUISA E INFORMAÇÕES - ESTATÍSTICA

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA

ARQUITETO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

AUDITOR ADMINISTRATIVO

BIBLIOTECÁRIO

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO CLÍNICO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

JORNALISTA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

TECNÓLOGO DE SUPORTE OPERACIONAL EM HARDWARE E SOFTWARE

TECNÓLOGO EM ENGENHARIA CLÍNICA

Veja quais são os cargos assistenciais:

ANALISTA DE PATOLOGIA CLÍNICA

ASSISTENTE SOCIAL

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR

CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR - PEDIATRIA

CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS

ENFERMEIRO - AUDITORIA

ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - HEMODINÂMICA

ENFERMEIRO - DERMATOLOGIA - ESTOMATERAPIA

ENFERMEIRO - NEFROLOGIA

ENFERMEIRO - OBSTETRÍCIA

ENFERMEIRO - ONCOLOGIA - HEMATOLOGIA

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - PEDIATRIA

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - NEONATAL

ENFERMEIRO - TRANSPLANTE

ENFERMEIRO ASSISTENCIAL

ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR

FARMACÊUTICO

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA ADULTO

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA PEDIATRIA

FISIOTERAPEUTA

FONOAUDIÓLOGO

NUTRICIONISTA

PERFUSIONISTA

PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR

PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

TÉCNICO EM FARMÁCIA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Veja as especialidades para os médicos:

ANESTESIOLOGIA

ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA

ANESTESIOLOGIA - DOR

AUDITOR

ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA - BRONCOSCOPIA

CARDIOLOGIA

CARDIOLOGIA - ERGOMETRIA

CARDIOLOGIA –ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL

CARDIOLOGIA - ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

CARDIOLOGIA - PEDIATRIA

CIRURGIA CARDIOVASCULAR ADULTO

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA PEDIATRIA

CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO

CIRURGIA DE MÃO

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

CIRURGIA GERAL

CIRURGIA ONCOLÓGICA

CIRURGIA PEDIÁTRICA

CIRURGIA PLÁSTICA

CIRURGIA TORÁCICA

CIRURGIA VASCULAR

CLÍNICA MÉDICA

COLOPROCTOLOGIA

DERMATOLOGIA

ECOCARDIOGRAFIA ADULTO

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIATRIA

ENDOSCOPIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA

EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA

GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

GASTROENTEROLOGIA

GENÉTICA MÉDICA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

GERIATRIA

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

HEPATOLOGISTA

INFECTOLOGIA

INFECTOLOGIA - PEDIATRIA

MASTOLOGIA

MEDICINA DE EMERGÊNCIA

MEDICINA DO TRABALHO

MEDICINA DO SONO

MEDICINA INTENSIVA - ADULTO

MEDICINA INTENSIVA - PEDIATRIA

MEDICINA PALIATIVA

NEFROLOGIA

NEFROLOGIA PEDIÁTRICA

NEONATOLOGIA

NEUROCIRURGIA

NEUROCIRURGIA - PEDIATRIA

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA - PEDIATRIA

NEUROLOGIA

NEUROLOGIA PEDIÁTRICA

NEURORRADIOLOGIA

NUTROLOGIA

NUTROLOGIA - PEDIATRIA

OFTALMOLOGIA

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

ONCOLOGIA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PEDIATRIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PATOLOGIA

PEDIATRIA

PNEUMOLOGIA

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

PSIQUIATRIA

PSIQUIATRIA - PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA

REUMATOLOGIA

REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA

UROLOGIA