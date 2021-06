Veja concursos públicos com inscrições abertas no Ceará; salários vão de R$ 1.045 a R$ 16 mil

O Diário do Nordeste listou quais concursos públicos com atuação no Ceará estão com inscrições abertas. Há vagas para nível fundamental a superior.

Confira os detalhes das vagas e como se inscrever:

Sefaz

As inscrições para o concurso da Secretaria da Fazenda (Sefaz) ocorrem até 28 de junho, pelo site da Cebraspe. Veja o edital.

O concurso conta com 94 vagas para quatro cargos: auditor fiscal (50 vagas), auditor fiscal contábil-financeiro (13 vagas), auditor fiscal jurídico (20 vagas) e auditor fiscal de tecnologia da informação (11 vagas). Os salários iniciais são de R$ 16 mil.

A taxa de inscrição cobrada é de R$ 180 e deverá ser paga até o dia 20 de julho. Os candidatos também poderão solicitar isenção da taxa no mesmo período destinado à inscrição.

O processo será realizado em três fases: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. Veja o cronograma:

Solicitação de inscrição e de isenção da taxa: 7 a 28 de junho

Consulta à situação provisória da isenção: 7 de julho

Período de recurso ao indeferimento da isenção: 8 e 9 de julho

Resultado final da isenção: 16 de julho

Data final para pagamento da taxa de inscrição: 20 de julho

Divulgação dos locais e horários das provas: 5 de agosto

Provas objetivas e discursiva: 15 de agosto

Divulgação do gabarito preliminar: 17 de agosto

Período de recurso ao gabarito: 18 e 19 de agosto

Divulgação do resultado final das provas objetivas: 10 de setembro

Todas as funções ofertadas terão remuneração de R$ 16.045,30, conforme o edital, e uma carga de 40 horas semanais.

Polícia Civil

O concurso da Polícia Civil do Ceará teve edital publicado com 500 vagas, em 27 de maio. As inscrições estão abertas até 19 de julho. Interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural Assistencial (Idecan), organizador do concurso, a partir da data de início das inscrições.

Leia o edital.

Certame terá 400 vagas para inspetor e 100 para escrivão. A remuneração inicial, para ambos os cargos, é de R$ 3.732,86 e a carga-horária semanal é de 40 horas. Cadastro de Reserva com mil vagas será formado.

A seleção consiste em cinco etapas:

1ª fase: Provas escritas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório

2ª Fase: Teste de aptidão física, de caráter eliminatório

3ª Fase: Avaliação psicológica, de caráter eliminatório

4ª Fase: Exame toxicológico, de caráter eliminatório

5ª Fase: Curso de formação profissional e avaliação de verificação de aprendizagem, ambos de caráter eliminatório e classificatório

As datas definitivas dos processos ainda não foram divulgadas.

Pefoce

As inscrições para o concurso da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estão abertas até 8 de julho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Leia o edital.

São 170 vagas para os cargos de:

auxiliar de perícia (70 vagas) - remuneração de R$ 3.629,72

perito criminal (60 vagas) - remuneração de R$ 9.830,96

médico perito-legisto (20 vagas) - remuneração de R$ 10.125,89

perito legista (20 vagas) - remuneração de R$ 9.830,96

Veja as fases do concurso:

1ª fase: exame de habilidades e conhecimentos por meio da aplicação de provas escritas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª fase: exame de teste de aptidão física, visando a avaliar as condições físicas mínimas do candidato, para o bom desempenho do cargo, de caráter eliminatório;

3ª fase: avaliação psicológica, visando a verificar a personalidade e a aptidão do candidato para o desempenho das atividades policiais, de caráter eliminatório.

As provas serão aplicadas em dois dias. Em 31 de julho, para os cargos de perito criminal, perito-legista e médico perito-legista. Já para auxiliar de legista, os exames ocorrem em 1° de agosto.

Prefeitura de Jardim

A Prefeitura de Jardim tem concurso com inscrições abertas para 104 vagas e formação de cadastro de reserva. Os interessados devem se inscrever até 25 de julho no site.

Veja o edital.

Há cargos para os níveis fundamental, médico, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1.045 a R$ 5.059.

Entre os cargos, há motorista, auxiliar de serviços gerais, engenheiro civil, pedreiro, procurador, enfermeiro, porteiro, intérprete de Libras, agente administrativo e professor.

A seleção consiste em provas objetivas, subjetivas e práticas. Para as vagas de nível superior, também há prova de títulos.



A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 150.

Veja o cronograma

Inscrições - 10 de jungo a 25 de julho

Resultado das inscrições - 12 de agosto

Divulgação da concorrência - 20 de agosto

Aplicação das provas - 21 de novembro

Resultado da prova objetiva - 10 de dezembro

Prefeitura de Altaneira

A Prefeitura de Altaneira tem concurso aberto para atuação na Secretaria Municipal de Assistência Social. As inscrições ocorrem até quarta-feira (23), por meio de formulário no site da prefeitura.

Veja o edital.

Há sete vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de vistador. A remuneração é de R$ 1.100 e a carga horária semanal de 40h.

O processo consiste na análise do currículo vitae ou lettes e entrevista oral

Veja o cronograma:

Inscrições - 21 a 23 de junho

Resultado das inscrições - 6 de julho

Resultado da análise curricular - 16 de julho

Divulgação de horário e local para entrevistas - 21 de julho

Entrevistas - 22, 23 e 24 de julho

Resultado final - 31 de julho

Prefeitura de Fortaleza

Profissionais da Saúde

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) tem seleção pública com 400 vagas para profissionais da saúde em Fortaleza. A inscrição é realizada no Canal de Concursos e Seleções da prefeitura, com preenchimento de formulário.

São cinco editais, com vagas para níveis fundamental, médio, e superior. Veja a quantidade de vagas:

Nível médio e fundamental - 264 vagas (edital)

Níveo superior - 67 vagas (edital)

Médico de diversas especialidades - 44 vagas (edital)

Cargos do Samu - seis vagas (edital)

Médico veterinário - 19 vagas (edital)

A seleção consiste em prova objetiva, de caráter eliminatório. Os candidatos às vagas de enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista socorrista do Samu também passarão por etapa de treinamento e avaliação prática.

Professor substituto

Estão abertas as inscrições para seleção pública de professores substitutos da rede municipal de ensino de Fortaleza. Ao todo, são ofertadas 5.098 vagas para formação de cadastro de reserva.

Os interessados têm até o dia 15 de junho para efetivar a inscrição, feita exclusivamente de forma online, no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura.

Podem participar do processo aqueles com licenciatura em pedagogia ou licenciatura que habilite para ensino nas disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, artes, matemática, ciências, geografia, histórias, educação física e ensino religioso.

Leia os editais:

Edital 19.2021 (pedagogia)

Edital 20.2021 (áreas específicas)

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira