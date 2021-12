Sou Energy esclarece 7 dúvidas para quem deseja investir em energia solar

Uma das modalidades energéticas que mais cresce no Brasil, a energia solar ainda deixa muitas dúvidas em quem pensa em investir nela. Para ajudar neste assunto, a Sou Energy, empresa de referência nesse segmento, reuniu as principais dúvidas para ajudar a economizar contas e garantir a segurança de sua casa e negócio.

Como funciona o sistema de energia solar?

O uso de energia solar funciona a partir de placas solares (também chamadas de fotovoltaicas) que captam a luz do Sol, transformando o calor dos raios solares em geração de eletricidade.

Durante a compra e o uso das placas solares, é comum encontrar medidas como kW e kWh. O tamanho de um sistema de energia solar é definido pela sua potência. Por exemplo: um sistema de 1kW pode produzir 1 kW (1000 Watts) de potência em dias realmente ensolarados.

Já kWh significa Quilowatt-hora e serve para medir a energia de produção e consumo de um sistema de energia solar. Quando se produz um total 1kW por um período de 60 minutos, então você terá produzido um kWh de energia.

Como é feita a instalação das placas solares?

Em um procedimento padrão, primeiramente é feita uma visita técnica na residência ou empresa interessada, formalizando o orçamento da instalação. Depois que o projeto está pronto, os documentos são enviados para a distribuidora de energia local, informando da nova conexão ao sistema de rede.

A instalação é feita então no local mais adequado do imóvel e, em seguida, é homologada a instalação das placas solares junto à distribuidora. Prontinho, seu imóvel já está produzindo sua própria energia limpa e renovável.

Como fazer a manutenção?

Assim como a instalação, a manutenção do sistema é prática. Quando necessário, basta limpar os painéis solares com água e um pano.

O mais recomendado é que a manutenção seja feita uma vez ao ano ou quando se há longos períodos sem chuva, pois as placas acumulam mais sujeira. A presença de um técnico especializado faz toda a diferença.

As placas solares duram para sempre?

Como toda máquina, as placas solares têm uma data de validade. Porém, com equipamentos de boa qualidade e manutenção constante, é possível manter seu sistema de energia funcionando por até 25 anos.

Posso instalar o sistema no meu apartamento?

A situação vai depender exclusivamente do tamanho do seu apartamento. Em alguns prédios, os moradores adotam áreas comuns para uso como topo, coberturas, térreo ou sacadas.

O ideal é que o equipamento tenha um tipo de fixação adequada à sua superfície de instalação e esteja em uma área com grande incidência solar ou menos sujeita a sombreamentos. As regras de seu condomínio devem ser consultadas antes de qualquer aquisição.

Se minha casa é alugada, eu posso colocar painéis solares?

Depois de verificar se o seu imóvel está apto a produzir energia solar, é preciso avisar ao proprietário o interesse em fazer as instalações. Em comum acordo, com autorização do proprietário, os procedimentos para instalação de painéis solares são os mesmos que os de uma residência própria.

Tenho duas casas, posso compartilhar a produção de energia entre elas?

Sim! A partir do modelo de Geração Compartilhada, é possível o compartilhamento de energia entre um grupo de pessoas (físicas ou jurídicas) que estejam na mesma área de concessão ou permissão da distribuidora local.

Quer saber mais sobre energia solar?

Pensando em facilitar o contato de consumidores domésticos e pequenos e médios negócios com a energia solar, a Sou Energy, em parceria com o Sistema Verdes Mares, promove o Feirão Energia Solar. O evento acontece entre os dias 10 a 12 de dezembro e tem como objetivo impulsionar o mercado local e conquistar novos adeptos dessa modalidade de energia limpa que só cresce no Brasil.



“Tendo em vista a crise na matriz hídrica que assola o país, entendemos que é cada vez mais importante investir em novas fontes de energias. A energia solar, além de ser sustentável, encontra no Ceará um grande potencial de produção. É um modelo de energia que traz grandes vantagens para qualquer consumidor como economia na conta de energia, valorização do imóvel, aumento do conforto familiar, dentre outras”, afirma Mário Viana, gerente comercial da Sou Energy.

O Feirão Energia Solar promovido pela Sou Energy vai ocorrer de forma simultânea em 40 pontos em Fortaleza e Região Metropolitana. Os interessados podem acessar o site www.feiraoenergiasolar.com.br e conferir todos os endereços dos pontos de venda do feirão. “Nossa proposta é mostrar que a energia solar é para todos e não precisa ser algo burocrático”, conclui Mário Viana.

Serviço

Feirão Energia Solar

Quando: Dia 10/12 (Sexta-feira), das 8h às 18h. 11 e 12/12 (sábado e domingo), das 7h às 15h

Locais de vendas e mais informações: www.feiraoenergiasolar.com.br