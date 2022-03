Após a redução do Imposto para Produtos Industrializados (IPI) para diversos produtos, conforme decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL), os veículos tiveram queda de até 18,5% nas alíquotas, classificadas com base em categorias como a capacidade cúbica do motor. As informações são do Uol.

Cassio Pagliarini, da Bright Consulting, afirma que o efeito médio em preços será de uma redução entre 1,7% a 1,8%, o que deve gerar um aumento no volume total de vendas em 5%.

A expectativa é que essa mudança possa trazer um crescimento entre 100 mil e 150 mil unidades emplacadas, no acumulado do ano. "Mesmo com uma redução significativa das alíquotas do IPI, a redução de preços será limitada devido à carga ainda pesada que os outros impostos causam na ponta de varejo", disse ele.

A partir do estudo da Bright que mostra as possíveis novas alíquotas, veja a lista com os preços dos 10 veículos mais vendidos do Brasil, segundo levantamento do Uol Carros.

Fiat Strada: R$ 94.074 vai para R$ 92.352

Hyundai HB20: R$ 74.590 vai para R$ 73.687

Chevrolet Onix: R$ 74.620 vai para R$ 73.717

Jeep Renegade: R$ 128.115 vai para R$ 125.770

Jeep Compass: R$ 164.280 vai para R$ 161.273

Hyundai Creta: R$ 121.690 vai para R$ 120.415

VW T-Cross: R$ 108.890 vai para R$ 107.572

VW Gol: R$ 69.790 vai para R$ 68.945

Chevrolet Onix Plus: R$ 84.430 vai para R$ 83.408.

Fiat Toro: R$ 137.990 vai para R$ 135.464

Para o resultado, foram usados dados de emplacamentos de janeiro, os últimos disponibilizados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).Também foram considerados os preços de tabela para o Estado de São Paulo na versões de entrada de cada um dos veículos.