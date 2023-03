Quem ganha R$ 50 mil paga de Imposto de Renda? Veja cálculos

Quanto quem ganhar R$ 50 mil deverá pagar no Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)? Os cálculos variam de acordo com isenções e possíveis gastos de cada contribuinte, mas a reportagem fez as previsões para você conferir caso esteja enquadrado nesse perfil.

Segundo os cálculos de Diogo Chamun, diretor de assuntos legislativos da Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), o valor é calculado a partir da renda mensal, com dedução do INSS e dos dependentes, se houver, e aplica a tabela do IRPF (alíquota e parcela a deduzir).

Confira os valores previstos sem as possíveis deduções:

Renda mensal: R$ 50 mil

Alíquota: 27,5%

IR a pagar: R$ 12.880,64

Renda anual: R$ 50 mil (R$ 4.166,67 mensal)

Alíquota: 22,5%

IR a pagar: R$ 3.317,68

Segundo Chamun, o valor de previsão do pagamento pode ser conferido na declaração do Imposto de Renda, levando em consideração as possíveis deduções, como dependentes, despesas médicas, e outros.

"É um cálculo anual, que considera todos os rendimentos tributáveis, como salários, pró-labore, aluguel, aposentadoria, e as despesas dedutíveis, como INSS, dependentes, despesas médicas, instrução, previdência privada ou o desconto simplificado. O resultado dos rendimentos menos as despesas dedutíveis será a base de cálculo para aplicação da tabela do IRPF", explicou Chamun.

