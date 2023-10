Quem é Carlos Antônio Vieira Fernandes? Conheça o novo presidente da Caixa Econômica Federal

O economista Carlos Antônio Vieira Fernandes é o novo presidente da Caixa Econômica Federal. Ele assume o posto no lugar de Rita Serrano, demitida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nessa quarta-feira (25). A mudança no comando do banco estava sendo articulada desde julho e é uma estratégia para aproximar o chamado Centrão do Governo, tanto que Fernandes foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Segundo O Globo, o novo presidente é servidor de carreira da Caixa e já chegou a presidir o Fundo dos Economiários Federais (Funcef), que garante a pensão dos funcionários da instituição. Além disso, ele chegou a trabalhar como secretário-executivo do Ministério das Cidades no governo de Dilma Rousseff (PT), na época em que a pasta era comandada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Fernandes também chegou a atuar como secretário-executivo de Gilberto Occhi, ligado ao PP, no Ministério da Integração Nacional.

O que provocou a demissão na Caixa?

Segundo O Globo, a mudança na presidência e nas diretorias da Caixa faz parte de um acordo para aproximar o Centrão do Governo. A estratégia de Lira, líder da Câmara dos Deputados, é dividir as 12 vice-presidências do órgão entre representantes associados ao PP, Republicanos, PSD e União Brasil.

Em nota publicada pela Secretaria da Comunicação do Governo, Lula disse que Rita Serrano, agora ex-presidente do órgão, cumpriu "missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa", com "valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais".