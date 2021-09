Produção industrial cearense cresce 1,5% em julho e supera resultado do Brasil

A produção industrial voltou a crescer no mês de julho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com levantamento para a Pesquisa Industrial Mensal, a atividade do setor no Estado cresceu 1,5% em julho ante o mês diretamente anterior e superou a média nacional.

Considerando os 15 estados pesquisados pelo IBGE, o Ceará ficou entre os sete que apresentaram desempenho positivo no mês de julho. A média do País, no entanto, apresentou um encolhimento de 1,3%. A lista inclui a evolução na Bahia (6,7%), Espírito Santo (3,7%), Paraná (3,3%), Pernambuco (2,5%), Mato Grosso (1,1%), e Goiás (0,8%).

Por outro lado, oito estados apresentaram redução do nível da produção industrial: Pará (-2%), Minas Gerais (-2,6%), Rio de Janeiro (-1,4%), São Paulo (-2,9%), Santa Catarina (-1,5%), Rio Grande do Sul (-1,7%), e Amazonas (-14,4%).

Em relação à análise regional, o Nordeste apresentou um crescimento de 3,4%.

Apesar da evolução na comparação mensal, o Ceará registrou uma queda de 3,2% em julho de 2021 ante julho do ano passado.

Variação acumulada

Considerando o acumulado do ano, entre janeiro e julho de 2021, o Estado apresentou o segundo melhor desempenho do País, com uma alta de 20,9%. O Ceará foi superado apenas por Santa Catarina (23,1%), mas ultrapassou o desempenho do País (11%).

Já na análise acumulada dos últimos 12 meses, o IBGE indica uma alta de 14,6% para o Ceará e 7% para o Brasil. Os estados de Santa Catarina (16,3%) e Amazonas (14,9%) foram os únicos a superar o Ceará nesse parâmetro.