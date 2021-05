Procon-SP notifica site Peixe Urbano após não conseguir contato com empresa

O Procon-SP notificou, nessa segunda-feira (10), a empresa Peixe Urbano, que oferece serviços de vendas em meio digital. O órgão busca obter informações como telefone e endereços comercial e eletrônico do responsável pela companhia.

Conforme o Procon, a solicitação ocorre devido à "dificuldade de interlocução" com o fornecedor, que não tem dado retornos às demandas e reclamações de consumidores. O órgão também requer uma proposta para atendimento das queixas registradas.

Caso o Peixe Urbano não se pronuncie em até 48 horas, o site será incluído em lista de endereços eletrônicos a serem evitados por consumidores.

Site saiu do ar

Conforme o site Tecnoblog, o site de cupons de desconto saiu do ar no último dia 28 de janeiro. À época, a conta oficial da empresa informou, pelo Twitter, que se tratava de uma "intermitência sistêmica", a qual estava sendo reparada por uma equipe de tecnologia.

No entanto, a conta parou de responder às reclamações de usuários no dia 2 de fevereiro. Além do site, o aplicativo da empresa parou de funcionar, o que impediu o acesso de créditos e vouchers de desconto.

Ainda em fevereiro, o jornal O Globo noticiou que a companhia estava em crise havia pelo menos um ano e meio, a qual foi ampliada pela pandemia de Covid-19. A empresa, inclusive, é ré na Justiça por uma série de processos de cobrança.

Fundada em 2009, a companhia foi uma das primeiras do ramo de compras coletivas no País. O modelo, baseado no do americano Groupon, foi replicado por outros concorrentes.