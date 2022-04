Plantão Fiscal tira dúvidas sobre imposto de renda; veja como participar

A Comissão de Direito Tributário da OAB-CE (CDtrib) realiza entre os dias 15 e 24 de abril, o “Plantão Fiscal Imposto de Renda Pessoa Física 2022”. O objetivo da ação é tirar dúvidas da população com relação à declaração de imposto de renda.

Os questionamentos devem ser enviados por meio do direct no Instagram da Comissão (@cdtrib_oabce) e para o email cet@oabce.org.br. A comissão também elaborará durante o período da ação publicações nas redes sociais com informações para ajudar os contribuintes na declaração, que deve ser enviada até o dia 31 de maio.

O presidente da CDtrib da OAB-CE, Hamilton Sobreira, considera que o Plantão Fiscal já entrou para o calendário anual das atividades.

"Um dos braços da Ordem dos Advogados do Brasil, além de ser um apoio da classe dos advogados, é a importância do apoio social. Durante o plantão, vamos trazer informação para toda a sociedade. O papel da OAB está sendo cumprido também por meio da Comissão", diz.

Calendário de Restituição do Imposto de Renda 2022

A restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) será efetuada em cinco lotes, entre maio e setembro de 2022. A novidade deste ano é que o contribuinte pode receber o dinheiro por meio de Pix.

Confira as datas da restituição:

1º lote – 31 de maio

2º lote – 30 de junho

3º lote – 29 de julho

4º lote – 31 de agosto

5º lote – 30 de setembro