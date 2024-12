Pix bate novo recorde de 250,5 milhões de transações em um só dia, informa Banco Central

Um novo recorde de transações diárias foi atingido pelo Pix na última sexta-feira (6). Segundo dados coletados pelo Banco Central, o volume registrado na data foi de 250,5 milhões de transações em um único dia, representando o maior já visto desde novembro.

O recorde anterior era de 29 de novembro deste ano, quando foram registradas 238,9 milhões de transações, com R$ 124,3 bilhões transferidos entre usuários do serviço de pagamento.

Esses números, aponta o Banco Central, demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública. A instituição financeira reforça que o serviço é importante para a promoção da inclusão financeira, inovação e concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil.

Mudanças no Pix

Em 2025, no entanto, a previsão é de que o Pix passe por novas mudanças. O uso, a partir de agora, deve ser restrito a instituições autorizadas pelo Banco Central, diferente do que ocorre atualmente, já que bancos, instituições de pagamento, cooperativas de crédito e outros tipos de sociedade são participantes ativos do serviço.

Segundo Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o Pix também poderá ter a função de cartão de crédito a partir do fim do ano que vem.