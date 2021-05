Pague Menos assina acordo para compra da Extrafarma

A rede cearense de farmácias Pague Menos e a Ultrapar, dona da Extrafarma, anunciaram ao mercado na noite desta terça-feira (18) a oficialização da assinatura do contrato de venda. Mais cedo, as empresas confirmaram a existência de negociações.

Segundo a Ultrapar, a Extrafarma é avaliada em R$ 700 milhões, valor que ainda está sujeito a ajustes de variações de capital de giro e da dívida líquida da rede no fechamento da transação.

Na prática, a Pague Menos irá pagar R$ 600 milhões à Ultrapar em três parcelas: a primeira de metade do valor quando o negócio for fechado, e outras duas de 25% do total, uma no primeiro e outra no segundo aniversário do contrato.

Ampliação da rede

A Pague Menos informou que a Extrafarma é a sexta maior rede de farmácias do País e que a compra da empresa “é um marco importante na aceleração da estratégia de crescimento” da companhia no Norte e no Nordeste.

A Pague Menos é atualmente a terceira maior cadeia de farmácias do País, com 1.105 lojas, mas com a conclusão da compra chegaria a 1.510 unidades, ficand atrás apenas da RaiaDrogasil (2.299). A empresa pretende manter as duas marcas, Pague Menos e Extrafarma.

A companhia ainda deve passar a ser líder de mercado nos estados da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima e Amapá com a aquisição. A empresa ainda deve alcançar 7% de market share nacional.

A Ultrapar afirma estar em processo de revisão de seu portfólio de negócios, com investimentos centrados em óleo e gás no Brasil que permitem maior eficiência e potencial de geração de valor. O foco da gestão e a redução da alavancagem são benefícios adicionais da transação para a Ultrapar, diz a empresa.

"Para a Pague Menos, a combinação com a Extrafarma acelerará seu plano de expansão, ampliará sua presença nas regiões Norte e Nordeste e a transformará na segunda maior rede de farmácias no Brasil em número de lojas", diz a Ultrapar, em fato relevante.

A consumação da transação está sujeita a determinadas condições usuais, incluindo aprovação pelas autoridades concorrenciais e pela assembleia geral de acionistas da Pague Menos.

Transação

Segundo a rede cearense, a transação irá antecipar o plano de expansão já em curso; expandir do hub de saúde, com a consolidação da plataforma Clinic Farma, ecommerce, marcas próprias e convênios; otimizar a malha logística, incorporando três novos centros de distribuições (CDs); além de alcançar um potencial de sinergia que varia de R$ 150 a R$ 250 milhões.

O maior número de CDs deve reduzir a distância média com as lojas em 45%, o que diminui o tempo de entrega em aproximadamente 3,5 dias, bem como o custo do frete.

Após a aprovação da transação, a estimativa é que R$ 82 milhões em sinergias sejam capturadas no primeiro ano, ritmo que deve fazer com que 80% desse potencial seja atingido já no final do segundo ano. Ao todo, a criação de valor projetada é de mais de R$ 2 bilhões.