Gabarito do Concurso do BNB será divulgado nesta segunda-feira (29)

A Fundação Cesgranrio publica no decorrer desta segunda-feira (29) os gabaritos do Concurso do Banco Nordeste (BNB), cujas provas foram realizadas nesse domingo (28). Para consultar, basta acessar o site da instituição.

Os candidatos poderão entrar com recurso quanto ao conteúdo das questões objetivas até a terça-feira (30).

O resultado do concurso está previsto para ser divulgado no dia 28 de maio, com os resultados finais em 28 de junho.

Inscritos

O certame reuniu 418 mil inscritos para 410 vagas imediatas de nível médio para analista bancário. As vagas estão distribuídas em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, além de cidades em outros 10 estados.

O salário inicial dos aprovados será de R$ 3.788,16, além de benefícios como auxílios refeição, alimentação, creche, seguro de vida em grupo, direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.