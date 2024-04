Devendo R$ 4,1 bilhões, Casas Bahia pede Recuperação Judicial

A notícia que hoje movimentará o mercado financeiro brasileiro é que foi divulgada ontem à noite, em pleno domingo: a rede de lojas Casas Bahia entrou com um pedido de Recuperação Judicial. A dívida da empresa é do tamanho de uma montanha de R$ 4,1 bilhões.

O Bradesco e o Banco do Brasil são os maiores credores dessa dívida. O Bradesco tem R$ 953 milhões em debêntures, enquanto o Banco do Brasil carrega R$ 1,272 bilhão.

No comunicado que distribuiu ontem, a Casas Bahia informa que acertou com o Bradesco e com o Banco do Brasil as novas condições para o pagamento da dívida, que terá prazo total de 78 meses. Os pagamentos começarão em 2026.

No quarto trimestre do ano passado, a Casas Bahia registrou um prejuízo de R$ 1 bilhão.