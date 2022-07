O que é mais barato nos atacarejos em relação aos supermercados? Veja lista

Os produtos vendidos em atacarejos são, em média, 12% mais baratos em relação ao que é comercializado nos supermercados. É o que revela uma pesquisa do InfoMarket, especialista em inteligência de mercado varejista, com 1.146 itens em 21 estabelecimentos do Ceará.

De acordo com o levantamento, produtos de destaque na mesa do consumidor cearense como ovos, óleo de cozinha, pães e cereais (arroz, feijão etc.) apresentaram diferenças significativas de preços entre o atacarejo e o supermercado.

A pesquisa considerou 18 categorias em 21 lojas das cidades de Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte no segundo trimestre deste ano.

Em Fortaleza, foram consultados os preços de estabelecimentos nos bairros Barra do Ceará, Cidade dos Funcionários, Presidente Kennedy, Messejana, Parangaba, Serrinha, Henrique Jorge, Bela Vista, Passaré e Aldeota.

Para se ter uma ideia, comprar pão em um atacarejo pode sair 13% mais barato em relação a um supermercado. Ovos e óleo de cozinha estão 14,6% mais baratos e a diferença de preço para os cereais é de 11,6%.

A comparação de preços para o achocolatado mostra uma diferença de preços de 44% entre o atacarejo e o supermercado. Já a sobrecoxa de frango custa R$ 11,95 em um atacarejo e R$ 15,77 em um supermercado, discrepância de 24%.

Também é possível fazer uma boa economia no cafezinho, conforme a pesquisa. O café solúvel da mesma marca custa R$ 9,91 em um atacarejo e R$ 14,74 em um supermercado.

Frutas e verduras

Entre as diferenças mais significativas estão as verduras e a as frutas, com variação de 22,3% e 20,7%, respectivamente.

Rafael Bonfim, diretor de tecnologia da InfoMarket, reforça a importância de economizar nesse cenário.

"Independente de onde você vá fazer suas compras, realizar pesquisas de preços antes mesmo de se dirigir ao supermercado pode ser uma das saídas para driblar os aumentos de preços. A tecnologia é parte fundamental para isso e existem diversos aplicativos que ajudam nessa coleta de preços", comenta.

Produtos que são mais baratos nos supermercados

Apesar de a maioria esmagadora dos produtos pesquisados ser mais barata nos atacarejos, o estudo revela que em alguns produtos pontuais a diferença de preços não é tão grande. Em alguns casos, os supermercados chegam a ter preços mais baixos em relação aos atacarejos.

É o caso, por exemplo, das rações, que nos supermercados são 2,5% mais baratas em relação aos atacarejos. Utensílios domésticos também são 1,9% mais baratos e fraldas possuem preço, em média, 0,77% menor nos supermercados.

Algumas marcas de cervejas estão até 40% mais baratas nos supermercados. O suco integral de uva está 7% mais caro nos atacarejos.

Já o biscoito maizena está 51% mais barato nos supermercados pesquisados. E a picanha bovina está 14% mais cara nos atacarejos citados no levantamento.

Veja as diferenças de preços em algumas categorias

Sobrecoxa de frango/kg

Atacarejo: R$ 11,95

Supermercado: R$ 15,77

Café solúvel/100g

Atacarejo: R$ 9,91

Supermercado: R$ 14,74

Arroz/kg

Atacarejo: R$ 4,99

Supermercado: R$ 6,83

Feijão/kg

Atacarejo: R$ 6,85

Supermercado: R$ 8,04

Limão/kg

Atacarejo: R$ 1,89

Supermercado: R$ 6,34

Morango (bandeja 200g)

Atacarejo: R$ 8,92

Supermercado: R$ 15,95

Couve manteiga (unid)

Atacarejo: R$ 1,74

Supermercado: R$ 2,88

