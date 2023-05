Nordeste ganha nova unidade para entrega de documentos para retirada de visto para os EUA

Solicitantes de visto para os Estados Unidos passam a ter, nesta quinta-feira (18), um novo local de atendimento em Recife (PE). Será aberto, no bairro do Recife Antigo, o Centro de Entrega de Documentos (CED). O local oferecerá os serviços de recebimento de documentação de quem está isento de uma entrevista pessoal e retirada de passaportes com vistos já emitidos pelo Consulado-Geral dos Estados Unidos na capital pernambucana.

Segundo o consulado, estão isentos de entrevista as pessoas em busca de renovações e os solicitantes menores de 14 e maiores de 79 anos.

“O Centro de Entrega de Documentos é mais uma iniciativa do Consulado para agilizar o atendimento aos solicitantes de visto e, como isso, aumentar o número de vistos processados por semana”, ressalta Kim Kelly, ministra conselheira para Assuntos Consulares no Brasil.

O CED ainda receberá documentos adicionais solicitados pelos oficiais consulares, caso necessário.

Para quem optar pela entrega do passaporte em casa, o serviço continuará sendo feito pelos Correios. E os solicitantes que precisarem fazer entrevista pessoal deverão comparecer à sede do consulado, no bairro Boa Vista.

Passo a passo para pedir o visto

O processo de solicitação do visto dos EUA é realizado on-line, com preenchimento do formulário DS-160, pagamento da taxa e agendamento.

