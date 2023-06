Netflix aumenta número de assinantes nos EUA após proibir compartilhamento de senhas

O número de assinaturas da Netflix nos Estados Unidos aumentou consideravelmente. Conforme a empresa americana Antenna, a Netflix registrou quase 100 mil assinaturas diárias nos dias 26 e 27 do último mês de maio.

O aumento vem a partir do anúncio da plataforma que agora regulamenta o compartilhamento de senhas no país. Desde o dia 23 de maio de 2023, a Netflix começou a repressão ao compartilhamento de senhas.

Conforme as novas regras, os usuários nos EUA podem adicionar um membro fora de suas casas por uma taxa adicional de 8 dólares por mês.

NOTIFICAÇÃO

A polêmica em decorrência do anúncio da Netflix fez com que a empresa fosse notificada pelo Procon do Paraná no último dia 26 de maio.

Segundo o órgão, a empresa não deixou claro como vai diferenciar compartilhamento do uso regular pelos mesmos usuários em diferentes aparelhos, e a medida pode violar o Código de Defesa do Consumidor.

A plataforma tem o prazo de 20 dias para fornecer informações ao órgão. De acordo com o Procon, se o serviço pode ser acessado por meio de aparelhos móveis, a empresa não pode limitar o acesso apenas à residência.