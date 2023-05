Netflix começa a notificar assinantes que compartilham conta e anuncia cobrança extra

A Netflix irá começar a notificar assinantes que compartilham a conta da plataforma fora da própria casa no Brasil, a partir desta terça-feira (23). Com a medida, a conta deve ser usada por uma única residência e todas as pessoas que moram neste mesmo local poderão usar a plataforma onde quiserem, em casa, na rua ou em viagens.

O bloqueio do compartilhamento de senhas foi anunciado como medida para gerar mais lucro para a empresa em fevereiro de 2023.

Legenda: Netflix cobrará uma taxa extra para "casas adicionais" Foto: Divulgação/Netflix

Os usuários poderão aproveitar esses novos recursos como "Transferir um Perfil" e "Gerenciar Acesso e Aparelhos". Conforme nota da plataforma, cada login a mais terá o valor de R$ 13 mensais. A mensalidade do streaming no Brasil custa entre R$ 19,90 e R$ 55,90.

O recurso funcionará a partir da localização de cada usuário. A empresa, que opera em mais de 190 países e territórios, está se adaptando para crescer competitivamente.

Entre as mudanças implementadas para cortar custos, está a comercialização de um plano mais barato, com anúncios.

Preços no Brasil

Para as assinaturas do Brasil, a Netflix não anunciou mudanças nos preços, variando entre R$ 18,90 e R$ R$ 55,90.

Os valores não mudam desde novembro de 2022, quando o streaming lançou a opção com propagandas. Veja os planos: