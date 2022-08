Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 18 milhões neste sábado (27); veja como e até que horas apostar

O Concurso 2.514 da Mega-Sena, a ser sorteado neste sábado (27 de agosto) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 18 milhões a quem acertar as seis dezenas (veja abaixo como apostar).

O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. No site do Diário do Nordeste, você acompanha o sorteio ao vivo clicando neste link.

Ainda dá tempo: veja como apostar

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet, no site da Caixa.

do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet, no site da Caixa. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Loteria acumulada

O último concurso (2.513), na quarta-feira (24), não teve ganhadores e o prêmio ficou acumulado para hoje. Os números sorteados foram 13 - 19 - 21 - 35 - 46 e 50 e o valor do prêmio era R$ 12,5 milhões.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE