Honda Nossamoto oferta moto sem juros e parcela grátis no Feirão Contempla Já

A Honda Nossamoto realiza, entre os dias 30 de agosto (sexta-feira) e 1º de setembro (domingo), o Mega Feirão Contempla Já, cujo objetivo é fornecer vantagens e ofertas exclusivas para quem desejar adquirir uma moto zero quilômetro junto ao consórcio. A ação vale para as seis lojas Nossamoto no estado, sendo três em Fortaleza, uma em Caucaia, uma no Pecém e uma em Baturité.

Dentre as vantagens da ação, estão: o primeiro pagamento pode ser parcelado em três vezes no cartão de crédito, sem juros; quarta parcela grátis para quem adquirir consórcio novo, de qualquer modelo nos planos de 60 ou 80 meses; kit de brinde com mochila, copo térmico, chaveiro e boné para quem comprar um consórcio; e voucher com R$ 300 para ser utilizado no ato da contemplação.

Tiago Bastos, gerente geral da Honda Nossamoto, destaca que a rapidez e a segurança são objetivos no processo. “Estamos trabalhando para entregar a maior oportunidade de comprar uma moto Honda sem juros, negociando de maneira personalizada a contemplação do consórcio”, diz.

Interessados podem buscar mais informações a sobre as ofertas visitando o site www.nossamoto.com.br, entrando em contato pelo Instagram (@nossamotohonda) ou no atendimento digital: (85) 98119-1300.

Mais informações:

Serviço

Endereços - Honda Nossamoto

Centro (Fortaleza–CE): Avenida Imperador, 1676

Siqueira (Fortaleza–CE): Avenida General Osório de Paiva, 2970

Conjunto Ceará (Fortaleza–CE): Avenida H, 1287

Caucaia–CE: Rua Coronel Correia, 2109

Pecém (São Gonçalo do Amarante–CE): Avenida Antônio Brasileiro, 862

Baturité–CE: Rua Praça Fortaleza, 1611