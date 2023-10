GM demite funcionários por telegrama em 3 fábricas no Brasil após queda nas vendas

A General Motors (GM) anunciou demissões de trabalhadores em três fábricas da montadora no Brasil, em São Paulo, nesse sábado (21): São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. Os avisos foram feitos por e-mail e por telegrama.

Não foi divulgado o número de funcionários afetados pela decisão. A montadora, em nota ao g1, afirmou que os cortes são motivados por queda nas vendas e nas exportações. A GM disse entender "o impacto que esta decisão pode provocar na vida das pessoas, mas que a adequação é necessária".

Demissão surpresa

Esse corte da força de trabalho surpreendeu os funcionários e as organizações sindicais. Os Sindicatos dos Metalúrgicos de São José dos Campos e de São Caetano informaram não houve negociação sobre os cortes.

Em Mogi das Cruzes, a GM propôs um Plano de Demissão Voluntária há dois meses, mas a ideia não foi aprovada pela categoria.

Por volta de 1,2 mil trabalhadores da fábrica de São José dos Campos estão em layoff, como é chamada suspensão temporária dos contratos, desde o dia 3 de julho. O prazo para essa modalidade pode chegar a 10 meses e depende de avaliação da empresa.

O sindicato de São José dos Campos cobrou o cancelamento das demissões e a reintegração dos trabalhadores em nota. A organização citou um acordo por estabilidade que foi "descumprido nessa ação arbitrária da empresa".

A fábrica da empresa em São José dos Campos tem cerca de 4 mil trabalhadores e produz os veículos S10 e Trailblazer. Em São Caetano são produzidos os modelos Spin, Tracker e Montana, com apoio de 7 mil trabalhadores.

Já em Mogi das Cruzes, onde são cerca de 500 trabalhadores, são produzidas peças de montagem para a S10.

Nota da General Motors

A GM informou que as demissões são causadas pela queda nas vendas e nas exportações em nota ao g1. Confira:

"A queda nas vendas e nas exportações levaram a General Motors a adequar seu quadro de empregados nas fábricas de São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes. Esta medida foi tomada após várias tentativas atendendo as necessidades de cada fábrica como, lay off, férias coletivas, days off e proposta de um programa de desligamento voluntário. Entendemos o impacto que esta decisão pode provocar na vida das pessoas, mas a adequação é necessária e permitirá que a companhia mantenha a agilidade de suas operações, garantindo a sustentabilidade para o futuro".