Ganhador da Mega-Sena descobre ter faturado R$ 74,7 milhões ao acordar com ligação de lotérica

Um dos ganhadores da Mega-Sena na última terça-feira (3) veio de um bolão na cidade de Araras, em São Paulo, e acordou com a ligação da atendente da lotérica em que apostou para contar a novidade. Bruna Sampaio, de 28 anos, responsável por vender a cota premiada do bolão ao homem, contou o caso inusitado em entrevista ao portal UOL.

A aposta levou o prêmio de R$ 74,7 milhões da Mega, mas o ganhador quase não levava parte dessa quantia para casa. Isso porque Bruna, que tem como um das funções vender cotas de bolão, não estava conseguindo fazer a venda de todas as que estavam disponíveis na última semana.

Nos últimos minutos, no entanto, um cliente comprou pelo WhatsApp. O que ele não sabia era que essa aposta meio despretensiosa resultaria na vitória.

"Na segunda-feira, abrimos um bolão com 10 jogos de seis dezenas. Cada cota saia R$ 22,50. Eles ficaram no vidro do meu caixa e ninguém comprava. Saí para oferecer na rua e não tive sucesso também. Até para uma prima ofereci e ela não quis", contou ela em entrevista ao UOL.

Legenda: Vencedor do prêmio comprou uma das cotas de bolão vendidas por Bruna Foto: reprodução/arquivo pessoal

No fim do dia, já após ter tentado vendê-las pela rua, o último cliente resolveu apostar. "Mandei um áudio para ele dizendo que era o último jogo. Ele pagou na hora. Nesse caso, coloco o nome e o CPF do cliente no jogo e fica registrado, mesmo que o papel se perca. Só ele poderia retirar o prêmio", explicou.

Quando o prêmio saiu, contou Bruna, ela soube que o vencedor tinha vindo de uma das próprias cotas. A confirmação veio no dia seguinte e, empolgada, ela ligou para contar ao cliente.

"Ele estava dormindo, falei para ele que tinha vencido e que levou R$ 25 milhões. Ele respondeu que precisava trabalhar. Disse: 'Amigo, esquece o trabalho, você está milionário'", brincou. No fim, Bruna conta ter ficado feliz com o resultado e abençoou o cliente.