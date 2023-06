Fortaleza lidera geração de empregos no Norte e Nordeste em abril, aponta Caged

Fortaleza liderou como a capital do Norte e Nordeste que mais gerou empregos de carteira assinada no mês de abril. Nesta quarta-feira (31), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgou os dados que evidenciaram o desempenho de diversas cidades brasileiras.

Na capital cearense, ao todo, foram 3.576 empregos gerados e 25.866 admissões. Já o estoque de vagas concentrou 669.373.

Ranking da criação de empregos (Abril/2023)

Capitais do Nordeste

Fortaleza (CE): 3.576

Salvador (BA): 2.169

São Luís (MA): 1.748

Recife (PE): 1.273

Maceió (AL): 973

Natal (RN): 966

Aracaju (SE): 870

Teresina (PI): 838

João Pessoa (PB): 284

Capitais do Norte

Belém (PA): 1.497

Manaus (AM): 1.303

Palmas (TO): 649

Boa Vista (RR): 459

Macapá (AP): 315

Porto Velho (RO): 274

Rio Branco (AC): 120

O saldo foi comemorado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), nas redes sociais. O gestor reforçou o papel dos serviços, comércio e indústria nesse resultado.

José Sarto Prefeito de Fortaleza "Esse é o melhor desempenho do mês de abril da história de Fortaleza. Os números da Capital representam quase 80% das vagas geradas no Ceará"

Na publicação, Sarto ainda reforçou que está investindo em ações de capacitação e incentivo ao empreendedorismo. Além disso, buscam estimular "um ambiente de negócios favorável ao surgimento de novas empresas e oportunidades".

Brasil gera 180 mil empregos

Em escala nacional, o Brasil gerou 180 mil empregos com carteira assinada no mês de abril. O número representa o saldo líquido de empregos formais gerados, ou seja, considera contratações menos demissões.

Ao todo, foram 1,865 milhão de contratações e 1,685 milhão de demissões. O número registrou uma queda de 12,4% em relação a abril de 2022. No ano passado, foram criados 205.499 mil empregos.