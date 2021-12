Feirão Energia Solar ocorre em toda a Capital e Região Metropolitana; saiba como participar

Com o país vivendo uma das piores secas dos últimos anos, os custos de geração de energia aumentam e se refletem na conta dos consumidores. Como forma de ajudar no orçamento de famílias e empreendedores e democratizar a autogeração de energia elétrica, o Sistema Verdes Mares, em parceria com a Sou Energy, referência no segmento, realiza de sexta-feira (10) a domingo (12), o Feirão Energia Solar.

O evento contará com diversos pontos de atendimento simultâneo em supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana. Em cada local, o consumidor encontrará um integrador, que representa uma das 20 empresas especializadas nas vendas e instalação do sistema de energia solar. A participação é feita por ordem de chegada e a conta de energia elétrica deve ser apresentada para simular o sistema elétrico que será instalado.

Segundo Mário Viana, gerente comercial da Sou Energy, um dos maiores benefícios do Feirão será a oportunidade de compra de kits elétricos de alta qualidade a preços acessíveis.

“No Feirão Energia Solar, cearenses das classes B, C e D terão a chance de investir no que há de mais moderno no segmento a preços mais justos que a oferta do mercado atual. O evento veio, de fato, para democratizar o pensamento de que cada consumidor é, sim, capaz de produzir sua própria energia e gerar economia no orçamento doméstico pelos próximos 30 anos”, afirma.

Confira os pontos de venda do Feirão da Energia Solar:

Max Supermercados

Endereço: Av. Mister Hull, 538 (Antônio Bezerra)

Empresa: Epecel

Super Vilton (Matriz)

Endereço: Av. General Osório de Paiva, 7995 (Maracanaú)

Empresa: Elektro Engenharia

Super Vilton (Filial)

Endereço: Av. Padre José Holanda do Vale, 1800 (Maracanaú)

Empresa: JANR-TEC

Araripe Supermercado

Endereço: Avenida Airton Sena, 50 (Eusébio)

Empresa: Eletro Prime

Mercadão Tend Tudo

Endereço: Rua Alexandre Joca, 62 (Horizonte)

Empresa: 1000 Lux

Super Portugal

Endereço: Rua Bragança, 874 (Granja Portugal)

Empresa: COTE Energia Solar

Anali Supermercado

Endereço: Rua Sargento João Pinheiro, 1740 (Bom Jardim)

Empresa: Volts

Araripe Supermercado

Endereço: Rua Tenente Francisco Paiva, 640 (Bom Jardim)

Empresa: Solaris News

Supermercado Anali

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 852 (Demócrito Rocha)

Empresa: Sol Mais Energy

Super Portugal

Endereço: Rua Montevideu, 200 (Serrinha)

Empresa: Sun Work

Supermercado Telefrango

Endereço: Av. Heróis do Acre, 465 (Passaré)

Empresa: EPC Solar

Supermercado Telefrango

Endereço: Rua Joaquim Felício, 375 (Messejana)

Empresa: Mareal

Super Portugal

Endereço: Av. Jose Leon, 1852 (Cidade dos Funcionários)

Empresa: Sunplena

Super Portugal

Endereço: Rua Mirtes Rocha, 74 (Vila Pery)

Empresa: Nordeste Solar

Super Varejo

Endereço: Rua Dr. João Amora, 360 (Vila Manoel Sátiro)

Empresa: ST Solar

Cometa João Carlos

Endereço: Av. Governador João Carlos, 858 (Serrinha)

Empresa: Linear Projetos

Cometa Bairro de Fátima

Endereço: AV Dep. Oswaldo Studart, 200 (Bairro de Fátima)

Empresa: Sun Work

Cometa Vila Velha

Endereço: Rua Pedro Sampaio, 778 (Barra do Ceará)

Empresa: Nordeste Solar

Cometa Castelo Branco

Endereço: Avenida Castelo Branco, 5211 (Barra do Ceará)

Empresa: Del Plata Solar

Cometa Osório de Paiva

Endereço: Avenida Osório de Paiva, 6544 (Siqueira)

Empresa: EPC Solar

Cometa Waldir Diogo

Endereço: Rua Waldir Diogo, 1138 (Parque São José)

Empresa: JANR-TEC

Cometa Perimetral

Endereço: Av. Coronel Matos Dourado, 1280 (Dom Lustosa)

Empresa: Inversion

Cometa Idelfonso Albano

Endereço: Rua Idelfonso Albano, 2260 (Aldeota)

Empresa: Nord Energy

Cometa Siqueira

Endereço: Avenida Osório de Paiva, 2951 (Siqueira)

Empresa: Volts

Supermercado Telefrango

Endereço: Rua Júlio Braga, 1490 (João XXIII)

Empresa: Del Plata Solar

Supermercado Supribem

Endereço: Av. Aguanambi, 880 (Fátima)

Empresa: Linear Projetos

Super Portugal

Endereço: Rua Monsenhor Salazar, 928 (São João do Tauape)

Empresa: ST Solar

Supermercado Mãe Rainha

Endereço: Rua Paulo Batista, 120, Pajuçara (Maracanaú)

Empresa: MF Energy

Cometa Oliveira Paiva

Endereço: Avenida Oliveira Paiva, 1881 (Cidade dos Funcionários)

Empresa: ST Solar

Cometa Júlio Lima

Endereço: Rua Doutor Júlio Lima, 676 (Cidade dos Funcionários)

Empresa: Sunplena

Cometa Frei Cirilo

Endereço: Avenida Frei Cirilo, 4027 (Messejana)

Empresa: CTA

Cometa Joaquim Felício

Endereço: Rua Joaquim Felício, 809 (Messejana)

Empresa: Elektro Engenharia

Supermercado Sempre Aki

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 3759

Empresa: Nord Energy

Medeiros Supermercado

Endereço: Avenida J, 130 (José Walter)

Empresa: MF Energy

Cometa Supermercado

Endereço: Rua Capitão Valdemar de Lima, 140 (Maracanaú)

Empresa: Sol Mais Energy

SERVIÇO

Feirão Energia Solar

Quando: Dia 10/12 (Sexta-feira), das 8h às 18h. 11 e 12/12 (sábado e domingo) das 7h às 15h

Locais de vendas e mais informações: www.feiraoenergiasolar.com.br