Entenda como unir ESG e educação pode trazer benefícios para uma empresa

Conceito presente nas discussões e projetos de inúmeras empresas no mundo e Brasil afora, o ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês) busca estimular novas ações nos negócios, por meio de iniciativas que demonstram o empenho dos empreendimentos em realizarem ações dedicadas a trazerem benefícios para a sociedade.

O compromisso com pautas sociais e de meio ambiente são fundamentais para proporcionar uma maior aproximação do público junto a uma empresa, podendo ser determinante na conquista e manutenção de clientes. Dessa forma, as ações de ESG atuam também como uma forma de demonstrar para a sociedade o compromisso social do negócio.

Entenda o significado de cada elemento da sigla:

Environmental (ambiental) - Refere-se aos impactos que uma empresa pode ter no meio ambiente, como ações que resultam em melhorias gerais, como uma redução na quantidade de plástico gerado por um negócio.

Social - Voltado para ações que englobam os indivíduos, o elemento busca trazer melhorias para a sociedade e para o ambiente de trabalho, englobando ações pela satisfação de colaboradores e clientes, incentivo à diversidade e inclusão, e que fomentem impactos sociais positivos onde a empresa atua - por exemplo, com projetos para desenvolvimento e melhoria da empregabilidade, e apoio à redução de desigualdades.

Governança - Dentro desse conceito, estão inseridas boas práticas nas empresas, como a definição de políticas internas eficientes, ações de transparência nos processos e condutas corporativas.

Ou seja, as aplicações de práticas de ESG em uma empresa impactam diretamente sobre como o negócio é percebido tanto pelo mercado quanto pelo público. A partir disso, investidores e clientes podem decidir se aquela empresa vale ou não a pena receber recursos.

Por conta da demanda crescente pela redução de impactos no meio ambiente, empresas que prestam contas com relatórios anuais de sustentabilidade são bem-vistas pelo mercado, com essa prática sendo incentivada por entidades como a B3.

De que forma o ESG pode ser aplicado em um negócio?

Apresentado pela primeira vez em um relatório do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, a partir de uma provocação de Kofi Annan, então secretário da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2004, o ESG tem dentro dos seus princípios os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A partir deles, as empresas podem desenvolver projetos e iniciativas que contemplem itens descritos nos ODS, seja para objetivos de curto ou longo prazo, a depender da quantidade de recursos que será alocada para cada aspecto.

Um exemplo é realizar o investimento para o uso de embalagens ou materiais que sejam 100% recicláveis, tanto no dia a dia da empresa ou nos itens produzidos, como forma de estimular o reuso.

Outra prática também com influência no meio ambiente seria a transição da fonte da energia elétrica para uma energia limpa, como a solar, por meio de painéis fotovoltaicos, que resulta tanto em economia para a empresa quanto reduz os impactos ambientais.

Educação como destaque no ESG

Há 12 anos presente no mercado, a Descomplica Educação tem como propósito tornar a educação mais acessível para a população. Por meio de diferentes produtos para públicos variados e que se alinham aos princípios de ESG, a empresa oferta opções que podem se encaixar nas mais diferentes demandas, desde jovens em busca de preparatório para o vestibular até formados com foco em pós-graduação.

Uma das áreas de negócios é a Descomplica Empresas. Nascida há três anos, a iniciativa desenvolve projetos junto a companhias que prezam pelo crescimento dos estudantes, colaboradores e grupos minorizados tanto em habilidades técnicas quanto em soft skills. Hoje, 130 empresas fazem parte da iniciativa, com mais de 50 projetos em andamento.

“Isso acontece desde o curso preparatório para a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) até a formação em tecnologia de acordo com a necessidade específica da empresa. Em geral, nossas trilhas educacionais focam na inclusão produtiva, na empregabilidade e na mobilidade social, tendo como principais recortes pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, pretos e pardos, PCDs, e a comunidade LGBTQIA+”, explica Ricardo Araújo, diretor-geral da área B2B da Descomplica.

Os projetos educacionais da Descomplica Empresas contribuem para que os negócios alcancem as metas de ODS. De acordo com Ricardo Araújo, as trilhas de conhecimento auxiliam empresas a qualificar profissionais em larga escala, o que melhora âmbitos como dar visibilidade e trabalhar aquisição de talentos da marca empregadora, associando a marca a iniciativas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) e educação; além de ter organizações como parceiras na inclusão de jovens na economia através de ações de engajamento e recrutamento com distribuição de bolsas preparatórias para certificações e vestibulares, graduações e pós-graduações".

Todas as iniciativas criadas são 100% on-line e disponibilizadas dentro da plataforma da Descomplica. Para tanto, cada cliente pode selecionar as disciplinas para os cursos dentro do portfólio da marca, como também utilizar a expertise de 12 anos da Descomplica para design instrucional e produção de conteúdo sob demanda.

A Descomplica Empresas fica responsável pela gestão das comunidades de alunos, como forma de promover interações ativas e ampliando o aproveitamento do estudante.

Das 17 metas da ONU, os projetos da Descomplica Empresas contribuem com 5: Erradicação da Pobreza (meta 1); Educação de Qualidade (meta 4); Igualdade de Gênero (meta 5); Emprego Digno e Crescimento Econômico (meta 8); e Redução das Desigualdades (meta 10).

Projeto Chegou a Minha Vez

Legenda: O projeto Chegou a Minha Vez auxilia pessoas que não tiraram diploma de Ensino Fundamental e Médio Foto: Divulgação

Iniciativa produzida pela Descomplica Empresas, o projeto auxilia pessoas que não tiraram o diploma de Ensino Fundamental e Médio a realizarem a conquista. Por meio de aulas totalmente gratuitas, os participantes são preparados para a prova do Encceja, que certifica pessoas com o diploma.

Para participar, basta que os interessados tenham mais de 18 anos, saibam ler e escrever, e não tenham o Ensino Médio completo. Toda a formação é feita on-line, com acompanhamento dos instrutores da Descomplica. O formulário de inscrição está disponível no site da empresa.

Case Arezzo

Em parceria com a Descomplica Empresas, a Arezzo desenvolveu um projeto voltado para o combate à desigualdade e em compromisso com a pauta racial, por meio de um programa de bolsas de graduação e pós-graduação para os funcionários da marca.

Para tanto, 50 colaboradores autodeclarados pardos e negros foram selecionados para uma bolsa 100% gratuita em cursos pagos pela Arezzo nas áreas de Gestão, Tecnologia, TI e Educação.

