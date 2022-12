Energia solar possibilita aumento de conforto em lares brasileiros

Entre os países que mais registram investimentos com a geração de energia elétrica, o Brasil se destaca, com cerca de R$ 90,5 bilhões já investidos em energia solar desde 2012. O dado da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) atesta que, com a redução de preços dos equipamentos e o alto custo da energia elétrica, milhares de brasileiros optaram por gerar a sua própria energia, garantindo economia a ampliação de conforto.

Com a economia gerada pelos equipamentos, muitos consumidores estão conseguindo guardar dinheiro ao final do mês, como é o caso do aposentado Aníbal Jorge. Proprietário de um gerador de energia solar desde 2019, ele já possuía, há algum tempo, interesse em realizar a instalação de uma autogeração em sua casa. Contudo, naquela época, os altos preços impediam a realização do desejo. Com o passar do tempo, a redução nos valores permitiu que o aposentado finalmente alcançasse seu objetivo.

“A maior conquista foi a tranquilidade financeira. Com um valor menor na conta de energia, livrei-me dos aumentos na tarifa. Essa economia permitiu instalarmos outros equipamentos como os condicionadores de ar, tanto na sala quanto no quarto dos meus filhos’’, explica Aníbal.

Em um primeiro momento, foi instalado um sistema com 12 painéis. Após perceber a economia e a oportunidade de ampliar o conforto em casa, sem onerar a conta de energia, Aníbal instalou mais quatro painéis. Em comparação ao período sem o uso de energia solar, a conta de energia elétrica mensal da família foi reduzida em cerca de 85% ’’Saí de uma conta de energia de R$ 450 em 2019 e hoje pago em torno de R$ 150, mesmo após tantos aumentos da tarifa de energia’’, explica o aposentado.

Segundo Mário Viana, Diretor Comercial da empresa Sou Energy, essa redução nos valores dos kits de energia solar criou uma oportunidade para quem quer ter mais conforto em seu lar. “Mais do que gerar economia, as pessoas estão mais interessadas em ampliar o conforto em casa”.

TAXAÇÃO DO SETOR

A partir de janeiro de 2023, entrará em vigor os novos custos de utilização de rede, trazidos pela Lei 14.300/2022, conhecida como o marco legal da micro e minigeração de energia. A nova lei prevê algumas mudanças nos cálculos dos custos de utilização da rede elétrica, atribuindo uma tarifa de distribuição, que hoje não é cobrada. Para ficar isento dessa tributação até 2045, é preciso instalar o gerador de energia solar ainda em 2022.

