Elmano destaca parceria com setor privado para desenvolvimento econômico: 'mãos dadas'

O governador Elmano de Freitas (PT) destacou a importância da parceria com o setor privado para o desenvolvimento econômico do Ceará e geração de empregos. O gestor fez um balanço dos primeiros dois anos do mandato durante evento na Fiec nesta sexta-feira (13).

“O balaço que temos é muito positivo, temos índice de desemprego o menor dos últimos anos, melhoria da média salarial dos empregos criados, taxa de desemprego menor que a média do Nordeste. Temos crescimento econômico acima do crescimento brasileiro”, disse.

Segundo Elmano, a gestão tem convicção que os resultados da economia cearense são fruto da parceria com empresários, viabilizada pela ambiência da gestão.

“Os resultados demonstram que a ambiência política de termos aqui de fato de mãos dadas o poder público e o setor privado, com a academia, é o caminho adequado para nós termos crescimento econômico”, disse.

PIB projetado acima do brasileiro

O governador anunciou também que o Produto Interno Bruto (PIB – a soma dos bens e serviços produzidos) deverá fechar o ano com alta de 5,5%, acima do projetado para o Brasil.

O investimento público realizado pelo Ceará em 2024 foi de R$ 3.615 bilhões. Elmano pontuou que os frutos de alguns desses investimentos devem ser sentidos nos próximos anos.

“Só veremos os frutos desse investimento daqui a algum tempo. É assim com a Transnordestina, é assim o investimento no Porto [do Pecém], é assim com toda a regulação que nós estamos fazendo de transição energética do hidrogênio verde, é assim com a retomada do Minha Casa Minha, Vida. É assim com as obras de infraestrutura, como a duplicação de BRs”, disse.