PIB do Ceará terá alta de 5,5% em 2024, projeta governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) disse que o Produto Interno Bruto (PIB – a soma dos bens e serviços produzidos) deverá fechar o ano com alta de 5,5%. Esse índice supera a projeção do mercado para o País, estimada em 3,39% para o mesmo período.

A estimativa de crescimento da economia cearense foi apresentada em almoço com empresários, na tarde desta sexta-feira (13), na Federação das Indústrias do Estado (Fiec). O chefe do Executivo, no entanto, não especificou a instituição responsável pela elaboração do cálculo.

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) divulgará, na próxima segunda-feira (16), os resultados detalhados do PIB do Ceará referentes ao terceiro trimestre de 2024.

Na ocasião, o governador também apresentou outros indicadores, como dados da inflação e da taxa de emprego.

Crescimento em 2024

No segundo trimestre deste ano, o PIB do Ceará cresceu 7,2% em relação à igual período do ano passado.

Além disso, no primeiro trimestre, já havia avançado 5,2%, o melhor resultado para os três primeiros meses do ano em 13 anos.

