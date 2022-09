Dia do Comerciário vai ser feriado? Entenda como funciona a data

O Dia do Comerciário é celebrado, no Brasil, em 30 de outubro. Mas, como a data da comemoração é definida em acordos coletivos de trabalho, não só é comum ter dúvidas sobre o dia real como, também, para quem vale o "feriado".

A data que celebra a categoria é definida por cada estado e conforme as convenções coletivas de trabalho de cada setor do comércio, o que significa que ela pode variar bastante.

Segundo o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Eusébio e Pindoretama, a celebração, neste ano, vai ser dividida em dois momentos: os trabalhadores de Fortaleza, Aquiraz e Eusébio vão folgar na próxima segunda-feira (26), enquanto os de Cascavel, Beberibe e Pindoretama, no dia 26 de outubro.

Multa

Em nota divulgada no site do sindicato, o presidente da entidade, Sebastião Costa, afirma que, nessas datas, as empresas do setor de comércio estarão proibidas de funcionar, com exceção das que são consideradas "essenciais".

Quem desrespeitar o "feriado" do Dia do Comerciário estará sujeito à multa, que equivale ao piso da categoria e é convertida a cada trabalhador prejudicado.