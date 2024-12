Construtora Colmeia promove lançamento de terceira torre do Living Garden

Com um projeto que combina sofisticação, design inovador e uma localização privilegiada, a Construtora Colmeia realiza o lançamento da Torre Flores, a terceira edificação do Living Garden. O local é referência de luxo e conforto no bairro Guararapes, situado em um terreno de mais de 7.500 m².

Com 189 m² de área privativa, os apartamentos da Torre Flores oferecem quatro suítes, varanda gourmet e quatro vagas de garagem, garantindo exclusividade e comodidade para famílias que buscam qualidade de vida. Além disso, os moradores terão acesso a uma infraestrutura completa de lazer, com mais de 50 itens planejados para atender a todas as idades e proporcionar momentos de descontração e bem-estar.

O Living Garden já conta com duas torres concluídas e agora se expande com um conceito diferenciado. O projeto é idealizado pela Construtora Colmeia em parceria com renomados arquitetos, como Daniel Arruda, Benedito Abbud e Racine Mourão.

“Algo muito importante para destacar é o alto nível de satisfação dos moradores das duas primeiras torres. Eles estão encantados com as áreas comuns do empreendimento e se sentem muito bem com a convivência no espaço. É inspirador ver como as famílias se relacionam e como existe uma interação especial entre crianças da mesma faixa etária”, conta Otacílio Valente, diretor-presidente da Construtora Colmeia.

Localizada na Rua Reverendo Bolivar Pinto Bandeira, 155, a terceira torre destaca-se por estar voltada para o lado nascente. Ademais, o lugar tem ventilação, iluminação natural, estrutura, elevador codificado, hall privativo e sala integrada à varanda.

“Quando se soma a isso os 100% de revestimento de cerâmica, tanto na parte interna quanto na parte de estacionamento, recebe-se um produto completamente exclusivo”, ressalta Tony Bitar, gerente comercial da Construtora Colmeia. Para Tony Bitar, o empreendimento se destaca por estar em uma região bastante valorizada no mercado imobiliário.

“Na nossa avaliação, o bairro Guararapes passou o Cocó. Isso ocorre por ter órgãos públicos, por estar ganhando uma praça, pelo acesso a muitas áreas da cidade, por ter quatro grandes supermercados. É um produto que está necessitado. Não há esse produto no local”, avalia.

Com 44 anos de história e mais de 168 projetos entregues, entre residenciais, corporativos e industriais, a Colmeia segue expandindo sua capacidade de entrega. Os clientes interessados em conhecer os apartamentos da Torre Flores poderão visitar um apartamento decorado e o stand de vendas, vivenciando a experiência de uma maquete em tamanho real.

Mais informações:

Site: https://www.colmeia.com.br/

Instagram: @construtoracolmeia

Telefones: (85) 99102-9735 / (85) 3288-6649

Endereço: Rua Vicente Linhares, nº 521, sala 7 - Aldeota, Fortaleza-CE