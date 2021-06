Confira dicas para economizar até R$ 2 mil por ano com combustível

O cálculo considera o número de automóveis no País, cerca de 100 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e da queda de 6% no consumo devido à pandemia.

O brasileiro gastou em média R$ 6,5 mil em combustível no ano passado, revela a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O que está em jogo para garantir a previsibilidade do preço do combustível defendida por Bolsonaro

Confira as dicas para economizar na hora de abastecer

O consultor financeiro alerta para a importância de pesquisar os preços antes de abastecer - ele relata que os valores praticados por postos de cidades grandes podem chegar a 20% entre um estabelecimento e outro.

César Karam Consultor Financeiro “A pesquisa pode ser feita por aplicativos de localização e monitoramento e o resultado sempre é favorável ao bolso”

Além disso, aproveitar as oportunidades de descontos oferecidas por aplicativos pode ser outra forma de economizar no abastecimento do carro, como o Abastece Aí do Posto Ipiranga, Shell Box do Posto Shell e Ame da Petrobras.