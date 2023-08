Cearense tem prejuízo de R$ 8 mil com falta de pagamento da Booking; empresa alega problema técnico

Um dos principais sites de reservas de hospedagens do mundo, o Booking virou alvo de denúncias de diversos locatários. A reclamação é de que a empresa deixou de repassar os valores das locações aos anfitriões pelo menos desde junho deste ano.

Um locatário cearense, que preferiu não ser identificado, alega ser um dos lesados pelo Booking. Segundo o anfitrião, a empresa deixou de repassar no último dia 15, data costumeira dos pagamentos mensais do site, R$ 8 mil referente a reservas.

“O Booking paga aos anfitriões no dia 15 do mês subsequente ao fechamento do mês anterior. Ou seja, até dia 15/08 era para eles terem pago todo o período de julho, o que não aconteceu. No começo de julho, eles informaram que o sistema do financeiro iria passar por uma atualização, e no fim do mês estaria tudo resolvido e os pagamentos seriam normalizados no começo de agosto, mas não aconteceu”, reclama o locatário.

“Tenho mais de R$ 8 mil para receber dos aluguéis já passados, e R$ 4 mil que ainda vão acontecer. Estou entrando em contato com os hóspedes para justificar o cancelamento”, completa.

Os R$ 4 mil aos quais o anfitrião cearense se refere são de reservas agendadas para setembro, mas com a indefinição da plataforma acerca de quando o pagamento será normalizado, ele prefere cancelar os agendamentos.

“Tentei várias vezes falar com o suporte, mas sempre vem aquelas respostas prontas: pedem desculpas pelo ocorrido e (dizem) que vão abrir um chamado para o financeiro se pronunciar, mas não respondem mais nada”, pontua.

Ao tentar realizar o cancelamento das reservas, o locatário revelou que a resposta da plataforma, ao contrário das reclamações pelo atraso no pagamento, foi praticamente imediata.

“Fui cancelar as reservas já feitas para o próximo mês, aí eles me retornaram de imediato querendo saber o motivo. Falei que era porque não estava recebendo os valores devidos. Pediram desculpas e falaram que iriam realocar o hóspede em outra unidade, mas não disseram o porquê e nem quando iriam pagar“, declara.

Em nota, o site confirmou o problema alegado pelo anfitrião cearense no pagamento, e destacou que o atraso no repasse dos valores das reservas faz parte de uma “manutenção planejada” no sistema do Booking. O depósito na conta dos anfitriões, segundo a plataforma, deve acontecer “em breve”.

Booking sobre o atraso no pagamento aos locatários Sempre nos esforçamos para apoiar cada um de nossos parceiros de acomodação da melhor forma possível e entendemos a importância de fazer esses pagamentos no prazo previsto. Estamos trabalhando com urgência para retomar as transações, que sofreram um atraso em decorrência de uma manutenção planejada em nosso sistema, e confirmamos que elas já foram processadas, portanto, nossos parceiros devem receber o dinheiro em breve".

RECORRÊNCIA

Não é apenas o locatário cearense quem vem tendo problemas em receber o pagamento do Booking. Centenas de reclamações pelo mesmo motivo foram registradas no site Reclame Aqui nos últimos meses.

Em um recorte de 24 horas (18 horas de 17 de agosto e 18 horas de 18 de agosto), foram registradas 36 reclamações no site apenas no que diz respeito ao não pagamento das reservas aos anfitriões, oriundas das mais diversas cidades do Brasil.

No Reclame Aqui, a alegação é sempre a mesma: de que a plataforma de hospedagem está com o pagamento atrasado para os locatários. Alguns anfitriões alegam prejuízos que podem ultrapassar os R$ 150 mil.

“150 mil reais que a Booking.com não paga. Tenho flats em Brasília anunciados pela Booking e estou sem receber desde 23/6. Quando atendem a ligação informam que será pago no dia e não é pago”, registra uma reclamação de Brasília/DF ;

; “Sou dono de pousada e desde junho que não recebo nada da Booking tenho mais de 20 mil travado e a Booking não me paga. Estou desesperado porque tenho contas para pagar”, reclama um usuário de Barueri/SP .

. “Cadastrei meu imóvel pela Booking, tive uma péssima experiência, o suporte deles é muito ruim. Fiz 2 locações, os hóspedes se hospedaram, saíram, se passaram várias semanas e até agora nada de pagamento, antes me falaram que iriam pagar dia 16/08. Não pagaram, mandei e-mail e não me responderam, são 1100 reais que eles tomaram posse das minhas locações”, conta outro anfitrião de Foz do Iguaçu/PR.

O QUE DIZEM OS ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR?

Procurados pela reportagem, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE) e o Procon Fortaleza informaram que, até o momento, o Booking não registra denúncias.

No caso da relação entre locatário e a plataforma, o Procon Fortaleza ressaltou que, por se tratar de uma relação que não envolve diretamente o consumidor, os órgãos de proteção não podem intervir.

O coordenador jurídico do Procon na Capital, Airton Melo, expõe como os anfitriões podem se validar de meios legais para ocorrer o cumprimento dos valores devidos pela plataforma.

“Os locatários devem se certificar dos contratos firmados com o agente específico, e através de ação judicial, requerer o cumprimento da medida contratual dentro dos prazos estabelecidos no próprio contrato por eles firmados”, explica.

Airton Melo também alerta para que o consumidor que faça uma reserva no Booking fique atento para um possível cancelamento inesperado, denunciando as violações para os órgãos competentes.

“Em caso de eventual prejuízo por não cumprimento da oferta, o primeiro contato seria com o SAC do serviço. Diante de ausência de resposta, o consumidor deve procurar o Procon, registrar a sua reclamação nos canais relatando o fato e juntando documentos que comprovem sua relação de consumo com o agente contratado”, diz.