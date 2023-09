Ceará fica em 6º do País e 2º do Nordeste em ranking de solidez fiscal

O Ceará ficou em 6° lugar no ranking nacional de solidez fiscal e em 2º no Nordeste, atrás apenas da Bahia. O levantamento de competitividade de estados, realizado pela organização Centro de Liderança Pública, foi divulgado nesta terça-feira (12).

A solidez fiscal é uma das condições para o crescimento sustentado de longo prazo de um país, estado ou município. A organização leva em conta diversos pilares de sustentabilidade fiscal, como taxas de investimentos, solvência fiscal, sucesso do planejamento orçamentário e índice de liquidez.

Legenda: Levantamento do Centro de Liderança Pública considera fatores de sustentabilidade fiscal Foto: Divulgação/Centro de Liderança Pública

Em comparação com a edição de 2022, o Ceará subiu dois lugares no levantamento. Foi constatada melhora nos índices de Regra de Ouro e Solvência Fiscal, mas piora na taxa de investimentos.

O governador Elmano de Freitas (PT) celebrou a avaliação do Estado em suas redes sociais, classificando “mais um ótimo resultado para nosso estado”. Ele ressaltou que os compromissos na China devem contribuir para a manutenção da boa colocação.

“Nosso objetivo é justamente atrair novos investimentos para o Ceará e, com isso, gerar empregos e ajudar a melhorar ainda mais a solidez fiscal do Estado. Seguimos firmes”, disse o governador.

Competitividade dos estados

No ranking geral de gestão fiscal do País, o Ceará aparece como 12º estado mais competitivo, tornando-se o representante do Nordeste mais bem colocado.

Em relação à edição anterior, o Ceará subiu uma posição, ultrapassando a Paraíba. Quando comparado aos pilares analisados, o Estado também é bem colocado no ranking de Educação, no qual ocupa o 4º lugar.

