Caixa lança linha de crédito para caminhoneiros com juros a partir de 1,99%

A Caixa Econômica Federal lançou nesta sexta-feira (4) o Giro Caixa Transportes, uma linha de crédito voltada para caminhoneiros com taxas de juros mais baixas. A modalidade já está disponível para contratação desde 24 de janeiro.

Os créditos do programa antecipam custos de frete a caminhoneiros autônomos em 120 dias com taxas de juros a partir de 1,99% ao mês. Os benefícios serão depositados diretamente na conta dos caminhoneiros pelo Caixa Tem.

"Como esses caminhoneiros não tinham esse dinheiro recebível, tomavam emprestado a mais de 15% ao mês e, quando há uma redução pra 1,99%, há um alívio muito grande pra que possam investir no próprio trabalho", destacou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante cerimônia de lançamento.

De acordo com Guimarães, a expectativa é que 1,5 milhão de pessoas possam ser beneficiadas com o novo programa.

Para contratação do Giro Caixa Transporte, as empresas de transporte de cargas devem solicitar a habilitação do limite em qualquer agência do banco, mediante avaliação de crédito. Após a disponibilização do limite, a operacionalização do crédito será realizada digitalmente pelo Gerenciador Financeiro do banco.

Autonomia para caminhoneiros

O presidente do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec),Heitor Studart, aponta que a medida é necessária, uma vez que os profissionais autonômos estão em desvantagem em relação às cooperativas e grandes empresas de transporte de carga.

Heitor Studart presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Fiec "O crédito vai ser um capital de giro para ele. Qualquer frete que faça com contratante, o caminhoneiro recebe ao final e o programa vai dar uma autonomia e liberdade pra ele, pois vai ser como se fosse um frete 'à vista'. Inclusive, podendo concorrer com preços menores de frete e maior agilidade no mercado".