Baby Center anuncia fechamento de todas as lojas em Fortaleza após 46 anos

A rede de lojas Baby Center, que comercializa artigos de bebês em Fortaleza, anunciou o encerramento das atividades a partir desta quarta-feira (15). O empreendimento divulgou o fechamento por meio das redes sociais, junto a uma carta agradecendo aos clientes.

O empreendimento não divulgou o que motivou o encerramento das atividades, mas "expressou gratidão aos clientes funcionários, fornecedores e colaboradores".

Veja o comunicado:

Legenda: A loja divulgou o fechamento nas redes sociais Foto: Reprodução

"Foram 46 anos de muitos desafios, dedicação, doação e de muito amor. É muito gratificante saber que participamos do momento mais especial da construção de muitas famílias", diz o texto.

Conforme a Baby Center, eles foram pioneiros como loja especializada em varejo para bebês em todo o Nordeste.

Atualmente, eles atendiam em três unidades, sendo duas no bairro Aldeota e uma no bairro Cidade dos Funcionários, ambas em Fortaleza. Havia também serviço de delivery, conforme as últimas publicações no Instagram da rede.

