Após ganhar prêmio, empresa de energia solar faz oferta de kits residenciais no Ceará

Realidade já frequente para muitos brasileiros, a instalação de placas para energia solar segue em crescente no país. Somente em agosto de 2022, a produção cresceu 69,3% quando comparado ao mesmo período de 2021, segundo boletim da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Durante a maior feira da América do Sul do segmento, a Intersolar, a MF Energy Solar ganhou o 1º lugar no ranking de vendas de sistemas trifásicos no Ceará da distribuidora Sou Energy. Comemorando o título, ofertas de placas solares residenciais estão sendo oferecidas até o fim do mês de setembro pela empresa.



“Com manutenção de baixo custo, a energia solar está atraindo cada vez mais pessoas para o uso residencial”, pontua o CEO da MF Energy, Jose Hiago. A expectativa é que as vendas tripliquem até o final do ano, já que o novo marco legal da micro e minigeração de energia será implantado com novas taxas sob a produção. Clientes que realizarem a homologação até o dia 6 de janeiro estarão isentos das taxas até 2045.



Segundo o CEO, o prêmio conquistado no evento “demonstra a preferência da população pela empresa, o que traz a satisfação de que todos os investimentos no setor foram válidos”. Dessa forma, as promoções de kits residenciais vêm "para que mais cearenses possam ter a oportunidade de gerar energia com condições muito boas e pela empresa que fornece o melhor serviço no mercado", afirma Jose Hiago.



A MF Energy conta com mais de 120 funcionários e está presente em 84 cidades no Ceará. Possui mais de 900 clientes ligados na rede, engenharia própria e estrutura física para receber o cliente, atende público residencial, comercial, rural e industrial. “Temos showroom e pronta entrega de equipamentos para kit residenciais. Além de equipe de suporte e de manutenção, para que o sistema de energia solar tenha o máximo de aproveitamento pelo cliente”, afirma o CEO.



Interessados podem obter mais informações no site da organização: www.mfenergy.com.br

