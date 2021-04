Aplicativos falsos do auxílio emergencial são usados em golpes; saiba como se proteger

O pagamento da nova rodada do auxílio emergencial, iniciado em abril, acende a luz de alerta para a prática de golpes contra beneficiários. Um levantamento da Kapersky, empresa internacional de cibersegurança, identificou pelo menos 18 aplicativos falsos com o nome do benefício na Play Store.

Essas aplicações falsas prometem consultas ao valor que será pago, calendários de pagamentos e outros detalhes. Os programas apresentam ainda muita propaganda ao longo do uso, o que deve ser motivo de alerta para o usuário.

Legenda: Pelo menos 18 aplicativos falsos foram identificados pela Kapersky Foto: Divulgação

De acordo com a Kapersky, esses apps não pedem dados pessoais, mas alguns deles solicitavam o número do PIS (Programa de Integração Social).

O aplicativo oficial do benefício do Governo Federal tem como nome "CAIXA | Auxílio Emergencial 2021" na loja de aplicativos da Google.

Passível de fraudes

"Existe uma grande possibilidade desses aplicativos se tornarem, eventualmente, maliciosos. Dessa forma, os cibercriminosos poderão se abastecer de informações pessoais e financeiras - inclusive, os mesmos que desviaram milhões nos pagamentos do auxílio no ano passado", explica Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky.

Além disso, esses aplicativos falsos redirecionam o usuário para o site da Caixa Econômica Federal, o que pode comprometer a privacidade e colocar informações pessoais em risco.

Veja como se proteger

Suspeite de links recebidos por e-mails, SMS ou mensagens de WhatsApp, principalmente quando o endereço parecer suspeito ou estranho;

Verifique o nome do desenvolvedor do aplicativo (o do auxílio, por exemplo, é a Caixa Econômica Federal)

Ao acessar, verifique endereço do site, do link e o e-mail do remetente. Verifique também se o nome do link na mensagem não aponta para outro hyperlink;

Cheque a veracidade da notícia por meio dos canais oficiais de comunicação da empresa ou organização;

Não insira informações pessoais em qualquer site ou aplicativo antes de ter certeza se é seguro.

Canais oficiais do auxílio emergencial

Sites:

Apps para Android:

Apps para iOS: