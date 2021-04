Unidade da White Martins deve continuar fechada até fim de semana para reparos após explosão

Os reparos da unidade da White Martins atingida por uma explosão no sábado (24) devem continuar nos próximos dias. A empresa, que é uma das principais fornecedoras de oxigênio do Ceará, afirmou por meio de nota que a área do acidente só foi liberada pelas autoridades com segurança na tarde desta segunda-feira (26).

Um dia após o acidente, o governador Camilo Santana divulgou pelas redes sociais que a reabertura da fornecedora aconteceria nesta terça-feira (27). A informação tinha sido repassada pelo presidente da empresa, Gilney Bastos, durante uma reunião com o chefe do executivo. No entanto, a empresa ainda deve continuar realizando consertos durante a semana.

“A empresa está trabalhando na preparação das instalações na parte da unidade que não foi atingida, de acordo com as mais rigorosas normas internacionais de segurança. A previsão é que as operações sejam retomadas no máximo até o fim desta semana, seguindo também todos os protocolos de segurança”, diz a White Martins.

A explosão aconteceu na fornecedora de oxigênio da empresa localizada na avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona. Seis pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Um jovem de 19 anos que está entre os feridos continua internado no Instituto Doutor José Frota (IJF).

38 edificações são vistoriadas pela Defesa Civil após explosão

A Defesa Civil de Fortaleza vistoriou 38 edificações no entorno da empresa White Martins até a tarde de segunda-feira. Apesar da explosão ter causado danos materiais, como janelas de vidro estilhaçadas, portas quebradas, quedas do teto e rachaduras nas paredes, o órgão explica que não há risco iminente de desabamento nos imóveis.

O coordenador da pasta, Régis Tavares, reitera que a população entre em contato com a Defesa Civil Municipal pelo número 190 em caso de risco à integridade física do indivíduo ou de sua família. Os agentes do órgão ainda não concluíram as vistorias e devem continuar trabalhando para atender todas as ocorrências recebidas.

Danos materiais

Ainda de acordo com a Defesa Civil, 51 chamados foram feitos pela população do entorno desde o momento do acidente. No entanto, nem todos eram sobre danos estruturais nos imóveis.

Para ressarcimento de prejuízos materiais ou qualquer outro tipo de dano sofrido pelas pessoas que estavam no entorno da fábrica, a empresa criou um canal próprio: 0800 709 9000.

A White Martins informou que visitou pelo menos 80 casas de famílias que moram próximo ao edifício da fornecedora. Duas famílias chegaram a ser realocadas para um hotel temporariamente devido às danificações observadas em suas casas.

Mais cilindros enviados à Fortaleza

Nesta terça-feira, segundo a empresa, mais 600 cilindros de oxigênio chegarão ao Ceará remanejados de outros estados do Brasil. Outros 440 cilindros já tinham sido entregues no domingo (25) e 200 na segunda-feira, totalizando 1.240 cilindros enviados ao Estado.

Conforme dito em nota à imprensa, a medida emergencial visa não deixar o Estado desabastecido de oxigênio. Mesmo a unidade na qual houve a explosão não participando da fabricação do gás, o envio de novos cilindros é necessário para evitar qualquer possibilidade de falta de oxigênio, já que a demanda por parte de pacientes internados com Covid-19 é alta. Apesar disso, a empresa afirma que não há riscos de desabastecimento no Ceará.