Mais três vítimas da explosão da White Martins dão entrada no IJF, na tarde deste sábado (24)

Na tarde deste sábado (24), o Instituto Doutor José Frota (IJF) recebeu mais três vítimas da explosão da fábrica da White Martins em Fortaleza, ocorrida no período da manhã.

Ao todo, seis pessoas deram entrada na unidade em decorrência do acidente. Após avaliação médica, quatro delas receberam alta hospitalar e duas seguem em observação pelas próximas horas, conscientes e com quadro de saúde estável.

Segundo boletim médido do IJF, todos os pacientes realizaram exames de imagem e receberam medicação. As vítimas têm 19, 29, 39, 37, 43 e 45 anos de idade.

Pessoas detidas

Após a explosão, duas pessoas foram detidas no local por supostamente estarem tentando furtar cilindros de oxigênio. A informação foi confirmada pelo comandante geral adjunto do Corpo de Bombeiros, Zélio Menezes.

"Sei que duas pessoas foram recolhidas, provavelmente por estarem realizando esse furto", afirmou o comandante.

Menezes reforçou que as causas da explosão ainda são desconhecidas e que não é possível levantar nenhuma hipótese. Ele detalha que equipes especializadas irão investigar. "O momento é apenas de resolver a situação, resolver os riscos", pontuou, em coletiva de imprensa no começo da tarde.

Explosão

Vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram pessoas fugindo do local e a fumaça causada pela explosão. Residências próximas tiveram janelas quebradas e foram danificadas.

O governador Camilo Santana (PT) lamentou o ocorrido, em comunicado nas redes sociais. "Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas", afirmou o governador. "Momentos após a explosão, nossos profissionais dos Bombeiros, Samu e policiais estiveram no local para o socorro das vítimas e isolamento da área", disse Camilo.

Oxigênio

A empresa White Martins atua no mercado de fabricação de gases industriais e medicinais e é responsável por parte do abastecimento de oxigênio dos hospitais do Ceará. A empresa não informou se a produção no local será afetada nem qual parte da operação ocorria na fábrica.

Em comunicado, o governador Camilo Santana disse que a Secretaria da Saúde "acompanha da questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema desabastecimento nos equipamentos de saúde".

A Prefeitura de Fortaleza também está acompanhado a situação, segundo o prefeito José Sarto. Ele garantiu que não haverá desabastecimento nas unidades da Capital.